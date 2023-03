Francesc Mauri

Estem encetant una nova era clarament. Totes les pistes, si s’analitza la història de les darreres dècades o fins i tot segles, ho confirmen. Una altra cosa és que alguns/es tanquin els ulls conscientment o inconscientment per factors o elements que no m’atreveixo a desgranar lligats al comportament humà.

Davant d’aquests reptes de nova era, l’experiència ens diu que es construeixen moltes coses i se’n destrueixen altres. La Revolució Industrial va ser així. Ara, la Revolució Verda ens posa sobre la taula una pila de reptes que, si no s’aborden des de tots els àmbits i, sobretot amb rigorositat i visió integradora, no ens en sortirem.

Per això neix Oikia. Més d’una vintena de persones d’àmbits diversos, hem fundat una associació sense cap marca política, però amb gent que somia en una Transició Verda sòlida, sensata, justa i més ràpida en la mesura del possible del qual s’està fent ara. Neix d’unes persones, però aspira a créixer amb molts més membres. M’hi trobareu a mi, però hi ha gent de l’àmbit de la natura, la mobilitat, la biologia, la logística, l’energia, la salut, entre d’altres. Per això ho faig públic. Vam veure la llum el passat dijous 9 de febrer i volem aglutinar persones que sumin, amb solvència, coneixement, criteri i transparència. Evidentment, cap dels fundadors ni membres cobrem, ni cobrarem un duro com es diu vulgarment. Us presento tot seguit unes línies del Manifest Fundacional:





“Catalunya, com la resta de països i regions del nostre entorn, viu un escenari únic i delicat. Els reptes als quals hem de fer front són molts i diversos: la crisi climàtica (que afectarà especialment tota la regió mediterrània), la transició energètica, la imperiosa necessitat de canviar el model de mobilitat, l’oportunitat de rehabilitar el sector de la construcció amb un parc immobiliari molt envellit, i les noves estratègies en matèria de sobirania alimentària, són tan sols alguns exemples.

Per tot això i més, cal donar solucions sòlides, viables i sostenibles. I és necessari fer-ho amb rapidesa, però sense precipitació, i des d’una perspectiva transversal on les veus de les persones expertes en totes les matèries implicades i de la ciutadania siguin escoltades i tingudes en compte.

El mercat no solucionarà els problemes derivats del canvi climàtic, des del sector públic no es trobaran remeis a un problema que només es pot solucionar des d’una mobilització global de tota la societat i des d’una col·laboració i coordinació de tots els sectors socials i econòmics. Ens cal proposta, acció i implicació.

Transició verda és generació d’ocupació verda, com a oportunitat en un país que arrossega un problema d’atur estructural i d’una taxa d’ocupació per sota de la majoria d’Estats europeus. Transició verda és recerca, investigació i ciència. Sense la tecnologia i el paper motor de les administracions no hi ha canvi possible. Es tracta de recuperar l’oikia, la bona administració de la llar, i l’ecologia, com la cura de la casa comuna, de l’espai on habitem.

Volem un país amb un debat avançat, modern, ambiental, i no un país amb un debat fet a partir de vells clixés, amb solucions, com si estiguéssim en un marc de normalitat climàtica i ignorant la transició energètica. No hi ha un altre futur que el d’una economia verda que doni una solució justa a aquelles persones més afectades per l’escenari de transició, on ningú no quedi enrere”.

El manifest continua una mica més. Des del 9 de febrer ja hem començat a córrer!!!