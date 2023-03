Fred polar… què faig amb la meva cabellera? T’expliquem com protegir el cabell del fred

Una noia amb els cabells sans malgrat el fred intens (Pexels)

A l’hivern, quan els termòmetres baixen en picat, patim el fred a la cara, el cos, els peus, però també en la nostra cabellera. I és que les baixes temperatures afebleixen la fibra capil·lar i, en conseqüència, el cabell perd la seva lluentor, i presenta un aspecte més fràgil i apagat. Com no volem renunciar a lluir una cabellera saludable, també en aquesta època, només hem de posar-nos mans a l’obra: aquí t’expliquem algunes claus per a protegir el cabell del fred. Les segueixes?

Sis claus per a protegir el cabell del fred

1. El millor escut de la teva cabellera: els capells. En els últims dies, els complements del fred han guanyat molt de terreny en la nostra batalla per a protegir-nos del fred i, entre ells, els capells són ideals per a preservar la cabellera de l’impacte de les baixes temperatures i del vent. Aprofita que les marques ofereixen una infinitat de capells de llana o de cotó i en tots els colors, més minimalistes o més arriscats. També són bons companys els barrets d’ala ampla en colors terra o en negre.

2. Empra aigua tèbia per a rentar el cabell. No hi ha res millor que el «ni freda, ni calenta» per a garantir una bona i saludable neteja capil·lar.

3. Converteix el condicionador i les mascaretes en els teus millors aliats per a la teva cabellera. Després del xampú, el condicionador suavitza la fibra capil·lar per a desembolicar de forma més fàcil. Així, el cabell està protegit i nodrit enfront de les baixes temperatures, un repte en el qual anirà genial també una mascareta hidratant. A més, com conté ingredients com el llard de karité o l’oli d’oliva, s’evita la fragilitat capil·lar.

4. Les claus de l’assecament del cabell a l’hivern: en primer lloc, és fonamental utilitzar una tovallola per a alliberar-lo de la humitat i combatre el frizz hivernal (un dels grans enemics de la salut capil·lar de l’època). A continuació empra protectors de calor per a no incrementar la fragilitat de la teva fibra, i utilitza l’assecador amb delicadesa (assecant al complet la cabellera, alternant l’ús del botó de fred, per a no perjudicar-la en excés). És important, igualment, reduir al màxim l’ús de planxes, perquè és evident que el seu ús reiterat comporta una agressió per al nostre cabell.

5. Aplica’t olis per a donar-li un plus d’hidratació i lluentor a la cabellera.

6. No abusis de la calefacció. Com succeeix amb l’aire condicionat, la calefacció també tendeix a ressecar el cabell, així que controla la seva exposició.





Per bellezactiva.com