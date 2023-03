Jaume Bartumeu atrau l’atenció de la ciutadania donant la seva opinió sobre l’Acord d’associació amb la UE

Jaume Bartumeu en l’acte sobre l’Acord d’associació amb la UE (ATV)

Aquest dijous, dia 9 de març, s’ha pogut veure un escenari ple de gent interessada, a la sala Consòrcia del Centre de congressos, a Andorra la Vella, per a escoltar les reflexions de l’exconseller general, excap de Govern i entès en política europea, Jaume Bartumeu, sobre l’Acord d’associació amb la UE.

Bartumeu està d’acord en associar-se amb la Unió Europea, entre altres aspectes perquè la joventut i el sector empresarial puguin tenir més oportunitats fora de les fronteres andorranes. El president de Progressistes no amaga que serà complicat mantenir les singularitats que vol mantenir Andorra com a país. A la vegada, Jaume Bartumeu, no ha compartit el postulat de la delegació negociadora, entre altres coses, perquè hi veu massa presses per a tancar l’acord.