Massatges corporals amb olis essencials per al cos i la ment

Una dona gaudint d’un massatge professional (Belleza Activa)

Els massatges amb olis essencials són un autèntic regal per al teu cos i el teu benestar, especialment en aquests moments en els quals sents el pes de la rutina diària. No només ajuden a relaxar els músculs i millorar la circulació, sinó que nodreixen la pell, deixant-la suau i lluminosa. Incorporar massatges corporals amb olis essencials en la teva rutina de cura personal pot ser el petit luxe que necessites per a connectar amb tu mateixa.

El poder dels olis essencials

Els olis relaxants per a massatges són una manera efectiva de combinar els beneficis de l’aromateràpia amb el poder terapèutic del tacte. Aquí et deixo alguns dels millors olis essencials per a crear una experiència de massatge relaxant i harmoniosa:

1- Oli d’espígol (lavanda). És un clàssic en el món de la relaxació. La seva aroma suau i floral calma els nervis, redueix l’estrès i promou el somni. Barrejar-lo amb un oli portador com el d’ametlla o jojoba per a un massatge nocturn és ideal per a preparar el cos i la ment per a descansar.

2- Oli d’eucaliptus. Encara que és més conegut per les seves propietats respiratòries, l’eucaliptus també és excel·lent per a alleujar la tensió muscular. Aplicat en un massatge, ajuda a calmar les contractures i a relaxar els músculs després d’un dia agitat.

3- Oli de romaní. El romaní és un oli que no sols ajuda a relaxar els músculs tibants, sinó que també millora la circulació. És perfecte per a un massatge que combini relaxació amb revitalització muscular, especialment després d’un exercici físic.

4- Oli de sàndal. El sàndal té una fragància càlida i llenyosa que indueix una sensació de calma profunda. Ideal per a massatges destinats a promoure la meditació o reduir l’ansietat, es pot barrejar amb olis portadors per a un efecte de relaxació completa.

5- Oli d’ilang-ilang. Amb la seva aroma floral i dolç, l’ilang-ilang és un oli excel·lent per a crear una atmosfera romàntica i relaxant. Les seves propietats calmants el fan ideal per a massatges relaxants que també busquin millorar l’estat d’ànim i reduir la tensió.

6- Oli de bergamota. Aquest oli essencial cítric és conegut per la seva capacitat per a calmar la ment i alleujar l’estrès. Aplicat en un massatge, ajuda a reduir l’ansietat i millora el benestar general. La seva aroma refrescant també revitalitza el cos i la ment.

7- Oli de camamilla. La camamilla té propietats antiinflamatòries i calmants, perfectes per a massatges en persones amb pell sensible o amb músculs irritats. La seva aroma suau relaxa profundament i ajuda a alliberar l’estrès acumulat.





Com usar els olis essencials en els massatges

És important diluir els olis essencials en olis portadors, com el d’ametlla, coco o jojoba, per a evitar irritacions en la pell. Una proporció comuna és afegir 3-5 gotes d’oli essencial per cada cullerada d’oli portador. A més, assegura’t de realitzar moviments suaus i circulars durant el massatge per a potenciar la relaxació.





Com fer un massatge corporal a casa

No necessites ser una experta per a gaudir dels beneficis d’un bon massatge corporal. Dedica uns minuts després de la dutxa per a aplicar l’oli sobre la pell lleugerament humida, això ajudarà a segellar la hidratació. Usa moviments lents i circulars, exercint una lleugera pressió en les zones on sentis més tensió, com les espatlles o l’esquena baixa. Si prefereixes una cosa més dinàmica, pots provar moviments ascendents en cames i braços, que afavoreixen la circulació.





Dedica temps per a tu

El millor dels massatges amb olis és que no sols cuides la teva pell, sinó que també et regales un moment per a tu, per a desconnectar de l’estrès i reenfocar la teva energia. Et recomanem que dediquis almenys una vegada per setmana per a acaronar-te amb aquest ritual, fins i tot, si és només per uns minuts.





