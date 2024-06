L’Spartan arriba a Encamp superant els 5.500 inscrits entre les cinc proves

Presentació de l’edició d’enguany de l’Spartan a Encamp (Comú d’Encamp)

Encamp torna a rebre un any més la festa de l’Spartan, que arriba aquest cap de setmana per novena vegada (cinquena des que es va traslladar al centre de la parròquia). Un ambient festiu, familiar i esportiu en el qual els més de 5.500 inscrits es veuran cara a cara amb els obstacles i les distàncies plantejades en les cinc proves establertes: Sprint, Super, Beast, Ultra i la Kids.

L’aparcament de Sant Miquel ha estat el lloc per a presentar l’esdeveniment, en tant que lloc d’arribada de totes les curses. A l’acte han assistit el cònsol menor, Xavier Fernàndez, el conseller d’Esports, Finances i Reactivació econòmica, Nino Marot, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, i el director d’Spartan Espanya i Andorra, Àngel Sanz. Fernàndez s’ha mostrat “content de poder celebrar, per novena vegada, l’Spartan”, un esdeveniment que “de manera encertada vam baixar de Grau Roig fins al centre, convertint-se en una de les cites més esperades pels veïns, comerços, hotelers i restauradors de la parròquia”. El cònsol menor ha fet incís en “el valor i la riquesa que aporta l’Spartan als diferents sectors d’Encamp”.



Per la seva part, Marot ha explicat que “l’abast i la imatge que dona aquest esdeveniment a la parròquia és molt gran, i és que amb els 4.500 inscrits en les proves per a adults més els gairebé 1.000 nens i nenes en la Kids, acollirem més de 5.500 participants amb els seus respectius acompanyants”. El conseller també ha informat que durant el desenvolupament d’aquest Andorra Spartan Trifecta Weekend 2024 hi haurà “talls molt petits i puntuals en algunes zones, sobretot a l’avinguda Joan Martí per la instal·lació dels obstacles de les proves”.



D’altra banda, el ministre Torres ha volgut agrair “la col·laboració entre Spartan i el Comú per a fer d’aquest esdeveniment tot un èxit, amb un format que no para de créixer a causa de ser una modalitat d’esport amb una tendència positiva”. Torres també ha explicat que l’Spartan “repercuteix ja no sols a Encamp, sinó també a altres parròquies, deixant 2,2 nits de mitjana de pernoctació, fent que Andorra hagi arribat a 9,5 milions de visitants i més de 12 milions de pernoctacions des del maig de l’any passat”, i des d’Andorra Turisme s’ha mostrat un “suport incondicional” a l’esdeveniment.



Finalment, Sanz ha recalcat que “les xifres milloren any rere any, sent un fet que ens farà plantejar si posar un topall màxim per a garantir l’experiència de la gent que ve”. El director de cursa ha assenyalat que “Encamp ens dona una versatilitat que no té cap altre lloc i, quan tornen a casa les 20.000 persones que ens visiten, asseguren no haver viscut aquesta experiència en cap altre lloc”.





Recorreguts per a tothom i 48 països representats

L’Andorra Spartan Trifecta Weekend 2024 aterra amb més de 5.500 participants repartits entre les diferents proves. Segons ha desgranat Sanz, les curses han quedat “molt ben distribuïdes”, amb 1.400 inscrits amb la distància Sprint (de 5 quilòmetres i 20 obstacles); 1.300 en la Super (de 10 quilòmetres i 25 obstacles); 1.100 en la Beast (de 21 quilòmetres i 30 obstacles); gairebé 400 en la Ultra (de 50 quilòmetres i 60 obstacles); i els gairebé 1.000 de la Kids Race (d’1 a 3 quilòmetres + obstacles).

Pel que fa a les diferents nacionalitats representades, per primer cop ha baixat del 50% la representació espanyola, un fet “molt positiu”, segons ha explicat Sanz, “ja que ha fet pujar la resta, amb un 30% de francesos i la resta d’altres nacionalitats fins a arribar a les 48”.





La Kids engega la festa esportiva

L’Spartan donarà el seu tret de sortida aquest divendres al migdia amb la Kids Race, sent un dels principals atractius en ser Andorra un dels pioners a incorporar la cursa per als més petits. De fet, el cònsol menor, Xavier Fernàndez, ha destacat la seva importància, ja que “ajuda en gran manera a què els infants i joves, tant d’Encamp com d’altres parròquies, i també visitants, puguin gaudir d’una cursa només per a ells, creant així un sentiment de pertinença amb la parròquia”. Sanz ha subratllat les paraules del cònsol, afegint que “és una iniciativa brutal, i és que mai s’havia fet res semblant a Europa”. Tanmateix, Marot ha volgut remarcar que “gràcies a la col·laboració entre les escoles i el Comú tots els infants escolaritzats a Encamp i al Pas de la Casa podran participar demà a l’Spartan Kids”

Ja el dissabte es desenvoluparan les curses Beast, Ultra i part de la Sprint, mentre que el diumenge serà el torn pel que resta de la Sprint i també la Super.





Alteració del trànsit i aparcaments durant l’Spartan

Durant l’Spartan es procedirà amb una circulació alternativa, ja que l’habitual es veurà afectada per la disposició dels obstacles de les curses, la redistribució dels aparcaments i el volum de gent que s’espera durant tot el cap de setmana.

El més aviat començarà aquest divendres, a partir de les 09.15 h, quan es convertirà en zona de vianants l’avinguda Joan Martí, aproximadament des del Prat de Genil fins a Arínsols. Els vehicles podran circular amb normalitat a l’hora de portar els infants i joves als diferents centres escolars, però no a l’hora de sortida, quan quedi tallat. Al llarg del cap de setmana hi haurà petits talls puntuals en diferents zones, segons com avanci el desenvolupament de les diferents curses.

La zona del Prat de Baró també es veurà afectada per la col·locació d’obstacles, i des del Comú s’ha habilitat un aparcament especial per a l’Spartan a la carretera Vila-Beixalís, l’aparcament de les Feixes a la zona del Funicamp per a caravanes, i la resta funcionaran amb normalitat, exceptuant l’aparcament de Sant Miquel que acollirà les arribades i, per tant, no estarà operatiu.