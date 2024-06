Arrenca una Volta Ciclista a Catalunya femenina que visitarà la Seu

Mapa amb el recorregut de la Volta Ciclista a Catalunya (La Volta)

El millor ciclisme femení mundial es reunirà a Catalunya els pròxims dies, de divendres a diumenge, per a la disputa de la 1a edició femenina de la Volta Ciclista a Catalunya. La històrica organització ciclista catalana estrena una prova per etapes de categoria internacional UCI 2.1 que on estrelles del ciclisme mundial com la llegendària Marianne Vos, Cecilie Uttrup-Ludwig, Ashleigh Moolman-Pasio, Riejanne Markus o Évita Muzic competiran en tres etapes d’atractiu i varietat des de Manresa fins a Barcelona.

Entre aquest divendres 7 i el diumenge 9 de juny es disputa la primera edició de la cursa femenina per etapes de la Volta Ciclista a Catalunya, que comptarà amb la presència de 20 equips, set dels quals de categoria UCI Women’s WorldTour, la primera categoria mundial. Un pilot de més de 130 ciclistes recorrerà el territori català en tres etapes amb seus a Manresa, la Seu d’Urgell, la Molina, Molins de Rei i Barcelona que reuniran una participació de luxe amb un important número d’estrelles del pilot femení internacional. Una fita sens dubte històrica que arriba després de quatre edicions de la reVolta com a prova d’un dia i que marcarà un abans i un després en la trajectòria de l’organització ciclista catalana.





Una participació estel·lar per a fer història

Aquest espectacular cartell de participació l’encapçalarà la triple campiona del món Marianne Vos, considerada una de les millors ciclistes de la història amb més de 250 victòries professionals, liderant un equip Team Visma-Lease a Bike que també tindrà a la Volta a Riejanne Markus, segona classificada de la última edició de La Vuelta Femenina.

Davant seu hi tindran altres equips de primer nivell com el francès FDJ-SUEZ, que alinearà tot el seu potencial amb la carismàtica Cecilie Uttrup-Ludwig, una escaladora de referència com la vencedora d’etapa a La Vuelta Femenina Évita Muzic i l’australiana Grace Brown, guanyadora de la Lieja-Bastogne-Lieja, o l’AG Insurance-Soudal Team, liderat per la sud-africana Ashleigh Moolman-Pasio, a qui acompanyarà la catalana Mireia Benito i altres escaladores de primer nivell mundial com l’australiana Sarah Gigante, vencedora enguany del Tour Down Under.

Així doncs, a la sortida d’aquesta 1a Volta Ciclista a Catalunya hi haurà vencedores d’etapa al Tour de França com Marianne Vos (Team Visma-Lease a Bike), Cecilie Uttrup-Ludwig (FDJ-SUEZ) i Emma Norsgaard (Movistar Team), insígnies com la campiona olímpica Anna Kiesenhofer (Roland), i promeses com Cédrine Kerbaol (Ceratizit-WNT Pro Cycling), millor jove de l’últim Tour de França, entre d’altres noms importants.

Les dues primeres vencedores de la reVolta, l’americana Lauren Stephens (Cynisca Cycling, 2018) i la danesa Katrine Aalerud (Movistar Team, 2021), mostraran el llegat de l’aposta de la Volta a Catalunya per al ciclisme femení en una que comptarà amb fins a 14 ciclistes catalanes: Mireia Benito (AG Insurance-Soudal Team), Ariana Gilabert (Eneicat-CM Team), Mireia Trias, Paula Blasi, Laia Bosch, Marta Romance, Ingrid Ruiz (de l’equip català Massi-Baix Ter), Iris Gómez, Maria Banlles, Helena Moragas, Andrea Soldevila, Estefanía Jiménez, Laura Martí i Emma Ortiz, aquestes últimes representant a la selecció catalana.





Tres etapes amb tots els terrenys, amb arribada en altura

La Volta a Catalunya es posarà en marxa aquest divendres amb una etapa de mitja muntanya de 100,6 quilòmetres amb sortida i arribada des de Manresa, Ciutat Europea de l’Esport 2024. Serà una primera etapa de 100,6 quilòmetres de recorregut per les comarques del Bages, l’Anoia i el Solsonès que arribarà als 1.500 metres de desnivell acumulat. Els ports puntuables del Coll de Pinós i el Coll de Cal Pallarès (3a categoria), juntament amb un terreny totalment trencacames en la part central del recorregut, començaran a definir les ciclistes amb més opcions de jugar-se la cursa.

Mantenint intacta la identitat de la Volta a Catalunya, la prova femenina tindrà un veritable repte d’alta muntanya que s’espera decisiu per la resolució de la classificació general en l’etapa 2, que es disputarà dissabte. Amb sortida en una altra seu històrica de la cursa com és la Seu d’Urgell, l’etapa comptarà amb 95,7 quilòmetres de recorregut i dos ports de 1a categoria com són la desgastant Collada de Toses i l’arribada en altura de la Molina, que acollirà la meta. Un recorregut exigent ideal per a veure a les millors escaladores del pilot internacional lluitant per la victòria en l’estació de muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que ha acollit etapes de la Volta masculina en vuit ocasions en els últims anys.

Per la seva banda, la ciutat de Barcelona no podia faltar com a gran protagonista de la Volta a Catalunya, i serà la seu de l’arribada d’una etapa final amb sortida que sortirà des de Molins de Rei i tindrà 86,6 quilòmetres. L’interior del Baix Llobregat i el Penedès serà protagonista en el recorregut d’aquesta jornada final, que amb les dificultats de l’Alt dels Casots (2a categoria) i l’Alt de Begues (3a categoria), espera un desenvolupament nerviós i exigent abans de l’arribada a la capital de Catalunya, que posarà la cirereta del pastís per a coronar la campiona de la primera Volta a Catalunya femenina.





Una difusió televisiva de primer nivell

Aquesta 1a Volta Ciclista a Catalunya tindrà una important cobertura televisiva, amb els mateixos recursos logístics que la prova masculina i una hora i mitja d’emissió de l’etapa. Aquesta es podrà seguir a nivell nacional a través de diversos canals i arreu del món a través de l’streaming dels diferents difusors. A Catalunya, la primera etapa es podrà seguir per Esport3 (divendres a partir de les 16:30h), mentre que la segona (dissabte a partir de les 12:30h) i la tercer etapa (diumenge a partir de les 12:15h) s’emetrà per TV3. La cobertura a nivell nacional en directe serà a través de RTVE Play en els mateixos horaris, mentre que Teledeporte oferirà les imatges en diferit.

Un salt endavant històric per a la Volta femenina, que ha comptat amb l’important impuls de la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física de la Generalitat de Catalunya a través del programa “Entre totes, tot”, així com de les diferents Diputacions i poblacions implicades.