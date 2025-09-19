L’Organització Juvenil Socialista de l’Alt Urgell rebutja la possible obertura d’una casa d’apostes a la Seu

L’Organització Juvenil Socialista de l’Alt Urgell (OJS) ha expressat el seu rebuig a la intenció de l’empresa CIRSA d’obrir una sala de jocs a l’avinguda del Salòria de la Seu d’Urgell. El col·lectiu ha argumentat que CIRSA és una multinacional amb més de 440 establiments a 11 països, participada pel fons d’inversió Blackstone, que rep prop del 20 per cent dels ingressos generats. L’OJS ha recordat que “Blackstone és un fons voltor conegut per especular amb l’habitatge” i ha denunciat que “ara també utilitza les cases d’apostes per a continuar obtenint beneficis a costa de la classe treballadora”.
A través de les xarxes socials, l’organització ha alertat que” les sales d’apostes no representen cap oci innocu, sinó que fomenten l’addicció, especialment entre la joventut i les famílies treballadores”. Així mateix, ha argumentat que aquests locals esdevenen “màquines de destrucció social”, amb una ludopatia que afecta cada vegada més joves i amb una mitjana d’edat en descens.
Davant d’aquesta situació, l’OJS Alt Urgell ha conclòs que està “totalment en contra de l’arribada de CIRSA i de qualsevol sala de jocs a la ciutat”. L’organització juvenil ha assegurat que s’oposarà a aquest projecte i fa una crida a estar alerta davant l’expansió d’aquest tipus de negocis a la comarca.