S’obren al públic els punts d’observació per a gaudir de l’espectacle de la brama del cérvol

La brama del cérvol és la manifestació del zel dels mascles d’aquesta espècie (Govern.cat)
Aquest cap de setmana, s’obren els serveis d’informació per a donar a conèixer la brama del cérvol als parcs naturals de l’Alt Pirineu i del Cadí-Moixeró, així com a les reserves nacionals de caça de l’Alt Pallars, de Boumort i del Cadí. La brama del cérvol és la manifestació del zel dels mascles d’aquesta espècie, un espectacle natural que té lloc des de mitjan setembre fins a mitjan octubre.

Els cérvols cerquen les femelles i bramen de manera espectacular, especialment a primera i última hora del dia, per a intentar atreure el màxim nombre de femelles. Per mitjà d’aquests serveis, s’ofereixen pautes d’actuació per a observar aquest fenomen de manera segura sense alterar la tranquil·litat de l’espècie, cosa que afavoreix l’ecoturisme i la seva desestacionalització.

Al Parc Natural de l’Alt Pirineu i a la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars hi haurà tres punts d’observació gratuïts a les Ares, Alós d’Isil i Cerbi. Estaran oberts tots els dissabtes i diumenges des d’aquest dissabte fins al 19 d’octubre. L’horari és des de trenc d’alba fins a les 11 hores, i de les 17 hores fins que es faci fosc. També s’ofereixen visites guiades per a grups reduïts per mitjà dels guies intèrprets acreditats del Parc Natural de l’Alt Pirineu.

Al Parc Natural del Cadí-Moixeró i a la Reserva Nacional de Caça del Cadí els punts d’observació es situen a Castellar de n’Hug i el Xalet de Coll de Pal, al Berguedà, i Comaoriola (Cerdanya). Hi haurà especialistes que aportaran contingut a l’experiència i posaran a la disposició dels visitants prismàtics i telescopis. Per a accedir als punts d’observació es pot fer reserva prèvia mitjançant el web www.bramacadi.cat. El servei, que és gratuït, estarà disponible els dies 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 i 28 de setembre i l’1, 3, 4, 5, 9, 10, 11 i 12 d’octubre.

A la Reserva Nacional de Caça de Boumort s’han habilitat punts d’observació al Mirador de Fites i al centre de la Pessonada. L’accés és lliure i gratuït.

El punt del Mirador de Fites ja va obrir els dies 13 i 14 i continuarà actiu el 20, 21, 27 i 28 de setembre i 4, 5, 11, 12, 18 i 19 d’octubre en horari de 8 a 20 hores. Al centre de la Pessonada les dates d’obertura seran els dies 20, 21, 27 i 28 de setembre i 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 i 26 d’octubre de 9 a 19 hores els dissabtes i fins a les 13 hores els diumenges.

