S’obren al públic els punts d’observació per a gaudir de l’espectacle de la brama del cérvol

Aquest cap de setmana, s’obren els serveis d’informació per a donar a conèixer la brama del cérvol als parcs naturals de l’Alt Pirineu i del Cadí-Moixeró, així com a les reserves nacionals de caça de l’Alt Pallars, de Boumort i del Cadí. La brama del cérvol és la manifestació del zel dels mascles d’aquesta espècie, un espectacle natural que té lloc des de mitjan setembre fins a mitjan octubre.
Els cérvols cerquen les femelles i bramen de manera espectacular, especialment a primera i última hora del dia, per a intentar atreure el màxim nombre de femelles. Per mitjà d’aquests serveis, s’ofereixen pautes d’actuació per a observar aquest fenomen de manera segura sense alterar la tranquil·litat de l’espècie, cosa que afavoreix l’ecoturisme i la seva desestacionalització.
Al Parc Natural de l’Alt Pirineu i a la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars hi haurà tres punts d’observació gratuïts a les Ares, Alós d’Isil i Cerbi. Estaran oberts tots els dissabtes i diumenges des d’aquest dissabte fins al 19 d’octubre. L’horari és des de trenc d’alba fins a les 11 hores, i de les 17 hores fins que es faci fosc. També s’ofereixen visites guiades per a grups reduïts per mitjà dels guies intèrprets acreditats del Parc Natural de l’Alt Pirineu.
Al Parc Natural del Cadí-Moixeró i a la Reserva Nacional de Caça del Cadí els punts d’observació es situen a Castellar de n’Hug i el Xalet de Coll de Pal, al Berguedà, i Comaoriola (Cerdanya). Hi haurà especialistes que aportaran contingut a l’experiència i posaran a la disposició dels visitants prismàtics i telescopis. Per a accedir als punts d’observació es pot fer reserva prèvia mitjançant el web www.bramacadi.cat. El servei, que és gratuït, estarà disponible els dies 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 i 28 de setembre i l’1, 3, 4, 5, 9, 10, 11 i 12 d’octubre.
A la Reserva Nacional de Caça de Boumort s’han habilitat punts d’observació al Mirador de Fites i al centre de la Pessonada. L’accés és lliure i gratuït.
El punt del Mirador de Fites ja va obrir els dies 13 i 14 i continuarà actiu el 20, 21, 27 i 28 de setembre i 4, 5, 11, 12, 18 i 19 d’octubre en horari de 8 a 20 hores. Al centre de la Pessonada les dates d’obertura seran els dies 20, 21, 27 i 28 de setembre i 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 i 26 d’octubre de 9 a 19 hores els dissabtes i fins a les 13 hores els diumenges.