Lliuren a Càritas l’import recaptat en el programa Basketball For Good de FIBA Foundation

La Federació Andorrana de Bàsquet (FAB) ha formalitzat aquest dijous l’entrega a Càritas Andorrana de l’import recaptat en el marc del programa Basketball For Good de FIBA Foundation. L’acte ha estat presidit pel president de la FAB, Joaquim Tomàs Baldrich, que ha fet el lliurament a la presidenta de Càritas Andorrana, Anna Maria Villas. La iniciativa vinculava l’aportació econòmica als punts anotats durant el FIBA EuroBasket U18 Women Division C celebrat aquest estiu al país. Al xec hi consta un import de 3.8.98 euros.
L’operació ha comptat amb la col·laboració de MoraBanc, representada per Alfred Mer, que ha doblat l’import recaptat, reforçant així l’impacte social del projecte. “Agraïm la implicació de totes les entitats participants i el suport continuat al desenvolupament de projectes amb vocació comunitària”, manifesten fonts de la Federació Andorrana de Bàsquet.