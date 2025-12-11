Xerrada, a la Seu, sobre gestió pública o privada a la sanitat

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el grup municipal de la CUP al consistori urgellenc organitzen, conjuntament, una xerrada titulada ‘Gestió pública o privada. Drets garantits o negoci’. L’acte, centrat, principalment, en el sistema sanitari, tindrà lloc aquest divendres, 12 de desembre, a les 8 del vespre, a la Sala de la Immaculada.
A l’acte hi intervindran Isabel Chacón, activista asturiana en defensa dels serveis públics i membre de l’organització internacional Unidas World Action; Xavi Tarragón, membre del sindicat FTC-IAC i auxiliar d’infermeria al departament de salut mental de l’Hospital del Mar a Barcelona; i Anna Alcalà, membre del secretariat nacional de l’organització Intersindical Alternativa de Catalunya.
Des de la CUP han explicat que han impulsat aquesta xerrada perquè veuen “imprescindible obrir espais de debat i reflexió al municipi” sobre aquesta qüestió. També han detallat que la línia principal de l’activitat és la de defensar un model “que posi la vida i els drets al centre”.