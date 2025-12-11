Augmenten les matriculacions de vehicles al novembre

Segons les dades del Registre de vehicles d’Andorra, les matriculacions de vehicles durant el mes de novembre de 2025 han estat 479, el què suposa una variació percentual del +14,6% respecte al mes de novembre de l’any anterior. Aquest mes tots els grups han tingut variacions positives: “Camions i Camionetes” amb un +53,3%, “Motocicletes i Ciclomotors” amb un +43,5%, “Altres” amb un +40,0% i “Turismes” amb un +6,8%.
Les matriculacions de vehicles acumulades des del mes de gener fins al novembre de 2025 han estat 4.968, fet que equival a una variació percentual del +10,7% respecte al mateix període de l’any anterior, en el qual es van matricular 4.488 vehicles. Les categories que mostren variacions positives són: “Turismes” de +303 unitats (+9,7%), “Camions i Camionetes” de +81 unitats (+19,7%), “Altres” de +56 unitats (+72,7%) i “Motocicletes i Ciclomotors” de +40 unitats (+4,5%). Aquest mes no hi ha cap categoria que presenti variacions negatives.
Les matriculacions de vehicles dels darrers 12 mesos han estat 5.400, fet que equival a una variació percentual del +10,6% respecte al mateix període anterior, en el qual es van matricular 4.883 vehicles.