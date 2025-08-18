Al segon trimestre de 2025 es van concedir 3,6 M€ en ajuts socials

Les prestacions i ajuts econòmics d’atenció social són ajudes dineràries, directes o indirectes, a favor de persones individuals o unitats familiars. En aquest cas, van adreçades a prevenir situacions de marginació, evitar l’exclusió i fomentar l’autonomia. Dins d’aquestes prestacions i ajuts, es consideren les pensions de solidaritat per a la gent gran, les pensions de vellesa no contributives i les prestacions de solidaritat.
Pel que fa a les prestacions de solidaritat regulades per l’article 20, durant el segon trimestre de 2025 s’han destinat un total d’1.326.158,28 €. Durant aquest període hi ha hagut una mitjana de 393 persones beneficiàries d’aquesta prestació, 214 dones i 179 homes. En relació a la nacionalitat dels beneficiaris, una mitjana de 224 persones eren andorranes, 96 espanyoles, 54 portugueses, 7 franceses i 12 persones d’una altra nacionalitat. Segons la parròquia de residència, de mitjana, un 39,7% dels beneficiaris residien a Andorra la Vella, un 21,7% residien a Escaldes-Engordany, un 15,4% a Sant Julià de Lòria i un 14,0% a Encamp. La resta de beneficiaris residien a la Massana (4,8%), Canillo (2,6%) i Ordino (1,8%). Per tram d’edat, de mitjana, un 51,7% tenien entre 46 i 65 anys, el 17,5% tenien entre 36 i 45 anys, el 15,5% entre 26 i 35 anys, el 10,2% entre 66 i 75 anys i el 5,2% entre 18 i 25 anys.
Respecte a les pensions de solidaritat per a la gent gran, l’import destinat durant el segon trimestre de 2025 ha estat de 2.338.283,04 € i hi ha hagut una mitjana de 1.409 persones beneficiàries d’aquesta prestació de les quals, de mitjana, 954 són dones i 455 són homes. Quant a la nacionalitat dels beneficiaris, una mitjana de 339 persones eren andorranes, 719 espanyoles, 167 portugueses, 42 franceses i 142 d’altres nacionalitats. Segons la parròquia de residència, de mitjana, un 39,6% dels beneficiaris residien a Andorra la Vella, un 21,1% residien a Escaldes-Engordany, un 14,2% a Encamp, un 13,6% a Sant Julià de Lòria, un 6,4% a la Massana, un 3,2% a Ordino i un 1,6% a Canillo; a més, el 0,3% restant residia a l’estranger. Per tram d’edat, de mitjana, un 89,1% dels beneficiaris tenien entre 65 i 85 anys.
Finalment, respecte a les pensions no contributives del Govern, durant el segon trimestre de 2025 s’han destinat un total d’11.756,88 €. Durant aquest període hi ha hagut, de mitjana, un total de 12 persones beneficiàries d’aquesta prestació, el 91,7% de les quals eren dones. Quant a la nacionalitat dels beneficiaris, una mitjana de 8 persones eren de nacionalitat andorrana i 4 de nacionalitat espanyola. Segons la parròquia de residència, un 41,7% residien a Andorra la Vella, un 16,7% a Escaldes-Engordany i a Sant Julià de Lòria, mentre que el 25,0% restant es reparteix equitativament entre Encamp, Ordino i la Massana. Pel que fa a l’edat, tots eren majors de 97 anys.