Liderant la indústria del motociclisme cap a un futur sostenible

Stark Future és una empresa innovadora dedicada a dissenyar i fabricar motos de cross elèctriques d’altes prestacions. Amb un enfocament en la sostenibilitat, Stark Future busca liderar la indústria del motociclisme cap a un futur més net i verd, reduint les emissions de CO₂ i la contaminació per plàstic.

El seu primer producte, la moto de cross Stark VARG, és una clara mostra del seu compromís amb la tecnologia d’avantguarda i marca l’inici d’una nova era en la indústria del motociclisme.

Amb una planta motriu líder en la seva classe, una bateria d’alt rendiment i llarga durada, un xassís lleuger i un disseny centrat en les prestacions, la Stark VARG és una opció atractiva per als amants de les motos de cross que busquen una opció més sostenible amb les mateixes prestacions que una moto tradicional.

Per a aconseguir agilitzar i optimitzar el procés de desenvolupament de les seves motos elèctriques, Stark Future va triar a Integral Innovation Experts com la seva partner tecnològic. Tal com apunta Paul Soucy, CTO de Stark Future, “des del principi, Integral Innovation Experts ens ha ajudat a construir els nostres propis sistemes IT amb PTC Windchill i PTC Crec, per a garantir que els nostres enginyers estan treballant en el millor i més ràpid espai. Amb Integral Innovation Experts podem garantir que el nostre procés de desenvolupament de productes va del disseny a la producció sense fissures.”

Des de l’inici, l’equip d’enginyeria de Stark Future treballa sota la metodologia top-down per a dissenyar les seves motos elèctriques. Aquest tipus d’enfocament de disseny consisteix a començar amb una visió general o un concepte global del sistema per a després anar desglossant-lo en components més petits i detalls específics. Es tracta d’una manera d’abordar el disseny d’un sistema complex, dividint-lo en parts més manejables que poden ser desenvolupades i provades de manera independent abans de ser integrades en el sistema complet.

Per a això, van decidir utilitzar PTC Crec com a software CAD, ja que els brinda totes les eines necessàries per a passar del concepte inicial a una moto completament desenvolupada. A més, Crec els permet treballar en totes les etapes del procés de desenvolupament, des de la idea inicial, passant per la simulació per a validar i optimitzar el model, fins al desenvolupament per a la seva producció.

“Amb eines com Skeleton Model, Copy i Publish Geometry som capaces de gestionar fàcilment les referències i relacions entre components. Això, juntament amb les capacitats paramètriques que ofereix Crec, ens permet fer canvis ràpids en el disseny de tota la motocicleta o de peces individuals d’una manera molt senzilla”, apunta Kian Darvishian, enginyer sènior en Stark Future.

No obstant això, per a desenvolupar les seves complexes motos elèctriques, l’equip de Stark Future necessitava que diversos dissenyadors i enginyers poguessin treballar en el mateix projecte al mateix temps, sense risc de perdre o sobreescriure dades. Per a això van triar PTC Windchill com el seu programari PLM, ja que els permet documentar tots els canvis realitzats de manera totalment integrada amb PTC Crec. Amb aquesta eina són capaces de compartir les dades dels seus productes dins de tota l’organització i amb socis externs, com els proveïdors.

Pel fet que cada model té un número molt gran d’estructures i peces, haver de replicar-les en diferents sistemes manualment no era una opció per a ells, ja que això no només suposaria una gran pèrdua de temps, sinó també una molt probable alta taxa d’errors. Per a superar aquest repte, es van veure en l’obligació d’integrar el PLM amb l’ERP de manera que es poguessin garantir que totes les peces i estructures de les motos que estaven dissenyant, fossin les mateixes en tots dos sistemes.

Per a aconseguir-ho, van utilitzar el connector IntegralSoft Connect desenvolupat per Integral Software Factory. L’objectiu principal d’aquesta integració era disposar d’una única font d’informació tant per a l’equip d’enginyeria com per al d’operacions.

“Ara, l’equip d’operacions està al corrent de qualsevol actualització i pot actuar immediatament després que s’hagi llançat una nova peça o després que s’hagin realitzat actualitzacions en una estructura existent”, afirma Kimi Salomon, cap de TI.





Per Tecnonews | @TecnoNewsInfo