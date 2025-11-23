L’hormona coneguda com “la deessa”: Què és i quin paper té

En l’àmbit de la salut i la medicina natural, s’ha popularitzat el terme “l’hormona de la deessa” per referir-se a una hormona molt potent i essencial en el cos femení: l’oxitocina. Aquest nom poètic prové de la seva relació directa amb emocions com l’amor, la confiança, la connexió emocional i l’orgasme.
L’oxitocina és una hormona i un neurotransmissor produït principalment per l’hipotàlem i alliberat per la hipòfisi posterior al cervell. Tot i que és present tant en homes com en dones, la seva funció és especialment destacada en el cos femení, especialment durant l’embaràs, el part i la lactància, així com en les relacions íntimes i socials.
Aquest sobrenom té un origen simbòlic i espiritual. En moltes cultures i pràctiques de salut holística, l’oxitocina s’associa amb l’energia femenina, el poder creador, la sensibilitat i la connexió emocional profunda. És per això que sovint se l’anomena “l’hormona de la deessa” o “l’hormona divina”, ja que reflecteix valors atribuïts arquetípicament a les deesses: amor, fertilitat, nutrició i compassió.
Funcions principals de l’oxitocina
- Part i lactància: Estimula les contraccions uterines durant el part i afavoreix la sortida de la llet materna.
- Vincles emocionals: Afavoreix la creació de llaços afectius, especialment entre mare i nadó, però també en relacions de parella i amistat.
- Reducció de l’estrès: Té un efecte calmant i contribueix a disminuir els nivells de cortisol, l’hormona de l’estrès.
- Resposta sexual: Participa activament en el plaer i en la resposta orgàsmica.
- Empatia i confiança: Augmenta la capacitat de comprendre les emocions dels altres i de generar confiança.
Tot i que es pot administrar mèdicament en casos concrets (com en induccions de part), hi ha moltes maneres naturals d’augmentar els nivells d’oxitocina:
- Abraçades i contacte físic
- Massatges relaxants
- Meditació i ioga
- Mantenir relacions íntimes saludables
- Passar temps amb éssers estimats
- Apreciar l’art, la música i la natura
- Practicar la gratitud i la bondat
L’oxitocina no només regula processos biològics, sinó que també influeix en la nostra salut emocional i mental.