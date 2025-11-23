Taller familiar per a experimentar amb la tècnica del paper mullat a l’MCTA

Per a participar al taller cal inscriure's prèviament (MCTA)
El pròxim dissabte, dia 29 de novembre, el Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) tancarà les activitats del mes amb un taller de paisatge experimental. A partir del diàleg entre obres com “Malvarosa. Valldemossa“, d’Eliseu Meifrèn i “But de Source i Pintura-matèries“, de Modest Cuixart, els assistents que hi prenguin part podran experimentar amb colors, formes i textures utilitzant la tècnica del paper mullat.

És una activitat oberta a tothom, ideal per a gaudir en família i descobrir com, amb materials simples, l’art pot donar lloc a creacions úniques i expressives. D’aquest taller del dissabte se’n faran cinc sessions, a les 11h, 12h, 13h. 16h i 17h. Les places són limitades. Les inscripcions s’han de formalitzar per correu electrònicreserves@mcta.ad o trucant al telèfon 800 800.

