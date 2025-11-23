Taller familiar per a experimentar amb la tècnica del paper mullat a l’MCTA

El pròxim dissabte, dia 29 de novembre, el Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) tancarà les activitats del mes amb un taller de paisatge experimental. A partir del diàleg entre obres com “Malvarosa. Valldemossa“, d’Eliseu Meifrèn i “But de Source i Pintura-matèries“, de Modest Cuixart, els assistents que hi prenguin part podran experimentar amb colors, formes i textures utilitzant la tècnica del paper mullat.
És una activitat oberta a tothom, ideal per a gaudir en família i descobrir com, amb materials simples, l’art pot donar lloc a creacions úniques i expressives. D’aquest taller del dissabte se’n faran cinc sessions, a les 11h, 12h, 13h. 16h i 17h. Les places són limitades. Les inscripcions s’han de formalitzar per correu electrònic a reserves@mcta.ad o trucant al telèfon 800 800.