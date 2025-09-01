L’exposició d’Albrecht Dürer al CAEE suma més de 5.000 visitants al seu equador

L’exposició Albrecht Dürer. Obres mestres del gravat renaixentista, que es pot veure al Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE) des del juny, ha rebut fins ara 5.111 visitants, una xifra que consolida l’èxit de la mostra dedicada a l’artista a través d’una selecció de les seves obres més emblemàtiques. Aquest balanç arriba a l’equador de l’exposició, que encara es podrà visitar fins al mes d’octubre.
El 55,33 % de les visites (2.828 persones) han estat individuals, un indicador que reflecteix l’atractiu de la proposta expositiva. Aquesta dada representa un increment notable respecte a l’estiu del 2024, quan les visites individuals només suposaven el 41,8% del total.
La dimensió pedagògica del CAEE també es consolida, ja que el 36 % dels visitants són infants de 0 a 14 anys, gràcies a la col·laboració amb els esplais, com el programa Escaldes Estiu. Pel que fa al públic adult (3.286 visites), un 42 % té entre 25 i 65 anys i un 22 % supera els 65 anys.
Quant a la procedència, Andorra representa el 46 % del públic visitant, seguida per Espanya (38 %), França (7 %) i un 9 % d’altres països. En aquest sentit, destaca l’increment del turisme cultural internacional: el 2024 es van comptabilitzar 173 visitants estrangers de nacionalitats diferents a l’espanyola i la francesa, mentre que enguany la xifra ha pujat fins als 481 visitants.
Activitats paral·leles amb gran participació
L’exposició s’ha acompanyat d’un programa de deu activitats acadèmiques, lúdiques i creatives, de les quals ja s’han celebrat sis amb la participació de 174 persones. Entre elles, destaquen les conferències de Maria Pandiello i Luis Vives-Ferrándiz, que han aplegat 39 i 52 assistents respectivament, així com tres visites nocturnes i un taller de xilografia.