L’Ajuntament fa un reconeixement a esportistes i clubs de la Seu d’Urgell

Aquest diumenge, al vespre, ha tingut lloc a la sala la Immaculada de la Seu d’Urgell l’acte de reconeixement a clubs i esportistes urgellencs i urgellenques que han assolit èxits significatius durant la temporada 2024-2025. Aquest homenatge, organitzat pel Servei d’Esports de l’Ajuntament de la Seu, ha lliurat un total de 16 guardons de sis modalitats esportives diferents.
La regidora d’Esports de l’Ajuntament de la Seu, Bàrbara Romeu ha manifestat en el decurs d’aquest acte que “aquest reconeixement no és només per les medalles, els trofeus o els pòdiums que heu aconseguit, sinó per tot el que hi ha al darrere: les hores d’entrenament, els sacrificis personals, la complicitat amb els equips tècnics i el suport incondicional de les famílies”.
La regidora Romeu també ha volgut “posar en valor la tasca imprescindible dels clubs i de les entitats esportives de la nostra ciutat que, tot i no haver assolit enguany els mèrits establerts en les bases d’aquests guardons, compten amb tot el nostre suport i la nostra felicitació per la gran tasca que duen a terme”.
Amb aquest acte “es vol fer arribar un homenatge sincer de tota la ciutat cap a aquests i aquestes esportistes que sempre que competeixen porten el nom de la Seu d’Urgell arreu, fent-lo créixer i projectant els valors que identifiquen la nostra ciutat: esforç, compromís, joc net i superació”.
Els esportistes que han rebut el seu guardó, a mans de l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, i la regidora d’Esports, Bàrbara Romeu, són:
- FC PIRINEUS: Campiones de lliga. Segona Catalana Infantil.
- FC PIRINEUS: Campiones de lliga. Segona Catalana Cadet F7.
- CLUB ATLÈTIC LA SEU: Ascens a Primera Divisió Catalana Femenina.
- CLUB ATLÈTIC LA SEU: Ascens a Divisió d’Honor Catalana Masculina i Campió Copa Lleida.
- CLUB HOQUEI CADÍ: Ascens a Nacional Catalana.
- CADÍ LA SEU: Campiones Lliga Catalana AON LF.
- CRISTINA ESCOLÀ: Reconeixement als 25 anys de trajectòria al CH Cadí.
- ANTÍA GONZALEZ: Campiona Catalunya FEM15 I FEM17. Subcampiona d’Espanya FEM17.
- SERGI SERRATO: Ascens a 2a FEB.
- JORDI PONS: Campió OK Lliga Plata i ascens a OK Lliga.
- GERARD ESCOLÀ: Campió OK Lliga Plata i ascens a OK Lliga.
- JORDI BADIA: Subcampió Copa del Rei d’hoquei patins.
- SADURNÍ BETRIU: Guanyador del Circuit Internacional Ski Classics. Campió d’Espanya de llarga distància. Guanyador Marxa Beret.
- MARC COLELL: Top 8 Copa d’Europa Schlinig. Top 25 esprint per equips Copa del Món Lahti. Debut al Campionat del Món esprint a Trondheim.
- JAUME PUEYO. Top 10 esprint Copa del Món de Lahti. Top 30 esprint Campionat del Món Trondheim. Top 14 esprint per equips Campionat del Món Trondheim.
- QUIM FARGAS. Campió del Món d’Enduro eBike FIM. Campió de Catalunya Enduro BTT.
Val a dir que l’Ajuntament de la Seu té previst organitzar un altre acte a finals d’aquest any per a reconèixer els esportistes que competeixen en anys naturals i que recollirà les actuacions i èxits assolits durant tot el 2025.