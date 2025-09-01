Cande Moreno, a Ushuaia

L’esquiadora del Principat, Cande Moreno ha viatjat cap a Ushuaia (Argentina), per a la seva primera estada de pretemporada a l’hemisferi Sud. En aquesta primera cita, l’andorrana estarà acompanyada pel seu entrenador, Xoque Bellsolà, i per l’skiman Mathis Cottet, amb els quals ja va entrenar fa uns dies a Zermatt (Suïssa), per tal d’enllestir el material i el seu estat físic per a poder fer les millors sessions possibles a Argentina.
Per la seva part, Jordina Caminal, que es recupera de l’operació a l’esquena, espera estar en condicions de viatjar per a la segona estada juntament amb Moreno. Aquesta segona cita està prevista inicialment per al 26 de setembre, i fins el 19 d’octubre. La idea, aquí, serà esquiar a La Parva, tot i que si les condicions no fossin les idònies per a la velocitat, es desplaçarien a Corralco. Amb tot, l’estat de la neu marcarà finalment el lloc d’entrenament definitiu.
Xoque Bellsolà, entrenador: “A la Cande la tenim al 100%. Aquest any ha tingut un estiu totalment normal on ha pogut treballar tot el físic que havia de treballar, no com l’any passat, que estava de recuperació del genoll. Aquest any està en plena forma. Ara acabem de tornar de Zermatt, on hem fet una progressió en gegant per a poder preparar l’estada a Ushuaia, on a partir del dia 1 estarem entrenant amb els millors equips del món, de França i Itàlia. La idea és continuar la preparació en gegant i començar en supergegant i, si la programació ens ho permet, fer dues curses en gegant, de molt alt nivell amb molts equips de Copa del Món, ja que els millors equips estan allà entrenant”.