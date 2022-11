L’Esplai de la Gent Gran de la Seu convoca la seva assemblea general ordinària

La junta de l’Esplai de la Gent Gran de la Seu d’Urgell ha convocat els associats a l’Assemblea General Ordinària de l’entitat. La reunió, oberta a tots els membres del casal, es durà a terme aquest dimecres, 23 de novembre, a la tarda (18.30 h), al primer pis del local social, situat a la plaça del Pati Palau.

Tal com és habitual, en aquesta assemblea general s’hi debatrà diversos punts importants relatius al funcionament de l’Esplai i a les activitats que s’organitzen o que hi ha previstes per als seus usuaris. L’associació, com molts altres casals de gent gran, ha començat a recuperar enguany de manera gradual el seu funcionament habitual, després de l’aixecament de restriccions sanitàries que hi ha hagut al llarg dels darrers mesos.