Tornarà a ser rica i plena, de Maria Vila

Títol: Tornarà a ser rica i plena

Autor/a: Maria Vila

Il·lustrador/a: Pol Guillen

Pàgines: 160

Editorial: Bruguera

Sinopsi:

“Si us plau, parlem clar d’una vegada: desmentim els tòpics folklòrics sobre la nostra terra. No sempre hem estat gent de pau ni uns triomfadors (més aviat el contrari, o bé nomes gent a qui ens agrada tenir raó). Però el que sí som és un poble que s’avança a la història, a vegades massa i tot, una mena d’estat nació abans que existís l’estat nació, i tot això no es pot entendre sense el paper crucial de la llengua en la qual pensem”.

Així és com, aquest llibre intenta explicar de manera resumida i sense pèls a la llengua com Catalunya es va convertir en el que és ara. Una història trepidant amb reines medievals que tallen el bacallà, reis traumatitzats que acaben convertint Catalunya en un imperi del Mediterrani, borbons repressors i, sobretot, la voluntat al llarg dels segles de resistir i ressorgir d’una terra marcada per la tensió entre la incapacitat per alliberar-se d’Espanya i la falta de força de l’Estat per assimilar-la.

Font: lacasadellibro