Andorra la Vella destina 405.000 euros a subvencions esportives i introdueix més ajudes en l’era COVID

El Comú d’Andorra la Vella posa en marxa una nova convocatòria de subvencions per a la temporada 2020-2021 (publicades al BOPA d’avui dimecres 9 de setembre) per donar suport a les entitats que realitzin activitats esportives a Andorra la Vella amb una durada anyal o puntual que incideixen en la creació i l’enfortiment de l’esport de base, el suport a l’esport de competició, les xarxes associatives en el món de l’esport, a les entitats que fomentin les relacions ciutadanes a través de la difusió de les diverses formes d’activitat física i esportiva, i a les entitats que es dediquin a la integració social per mitjà de l’esport.

Per la convocatòria de subvencions de lliure concurrència, que s’obre demà dijous i finalitza el proper 30 de setembre, es destinen 405.000 euros, la mateixa quantitat que l’any passat.

Poden sol·licitar les subvencions els clubs esportius, les seccions d’acció esportiva i agrupacions esportives sense ànim de lucre que estiguin inscrites al Registre Comunal d’Associacions d’Andorra la Vella i que duguin a terme a la parròquia l’activitat per a la qual es demana la subvenció.

El Comú, en paral·lel, introdueix enguany un paquet de mesures per ajudar els clubs esportius amb seu a la parròquia a pal·liar els efectes derivats de la COVID-19, que en molts casos han suposat una davallada d’ingressos de les entitats que promouen l’esport a causa de l’aturada de l’activitat els darrers mesos. D’una banda, els clubs que facin activitats per a infants i joves quedaran exempts de pagar el lloguer de les instal·lacions esportives comunals entre aquest setembre i el desembre. D’altra banda, s’han modificat els percentatges econòmics per atorgar les subvencions de tal manera que els clubs poden accedir al mateix volum d’ajudes que els anys anteriors tot i tenir, en molts casos, menys ingressos.

Cinc programes esportius

Per quart any consecutiu, la convocatòria d’ajudes per a la temporada 2020-2021 s’adreça a activitats que es fan en horari extraescolar i ofereix cinc programes diferents, que són els següents:

Programa 1 – Promoció de l’esport en edat escolar i esport jove (de l’1 de juliol 2020 al 30 de juny 2021): adreçat a infants de 6 a 16 anys i joves entre 17 i 30 anys residents a Andorra la Vella.

Programa 2 – Promoció de l’activitat física i l’esport en sectors socials amb característiques especials (de l’1 de juliol 2020 al 30 de juny 2021). Els destinataris són la gent gran, els discapacitats físics, els discapacitats psíquics, els discapacitats sensorials, els malalts mentals i els col·lectius de risc social residents a la parròquia d’Andorra la Vella. Tenen una durada mínima de 6 mesos.

Programa 3 – Organització d’activitats esportives puntuals i/o temporals (de l’1 d’octubre 2020 al 30 de setembre 2021).

Programa 4 – Formació de tècnics i directius esportius (de l’1 de juliol 2020 al 30 de juny 2021).

Programa 5 – Activitats esportives en períodes de vacances escolars (de l’1 d’octubre 2020 al 30 de setembre 2021). Suport a activitats esportives en períodes de vacances escolars per a infants de 4 a 12 anys per a cobrir les despeses de desplaçaments i instal·lacions comunals.

Per facilitar la concurrència, demà dijous a les 19.30 h es farà una presentació de les bases de la convocatòria al Centre de Congressos a la qual es preveu que assisteixin representants de la trentena d’entitats esportives inscrites al registre comunal d’entitats, així com membres d’altres clubs i col·lectius. En el marc de les mesures per evitar la transmissió de la COVID-19 s’ha limitat l’assistència a una persona per entitat.