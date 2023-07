L’Espai Caldes passarà definitivament pel “cirurgià”

Treballs de reparació a l’Espai Caldes (Comú d’Escaldes-Engordany)

L’Espai Caldes, a Escaldes-Engordany, se sotmetrà a una profunda reforma. L’edifici, construït l’any 2011, es trobava en una situació de deteriorament important i des de principis d’aquest mandat s’hi han estat fent diferents intervencions.

Amb tot, s’ha constatat la necessitat d’impulsar una reforma de més abast, aprofitant també les obres que s’estan fent en aquella zona i l’edifici està tancat. Aquestes obres consisteixen en els treballs de millora de l’arquitectura de l’immoble i la renovació de les instal·lacions elèctriques, de comunicació, climatització i fontaneria.

En concret, els treballs han de solucionar les goteres i humitats de l’edifici provinents de la penya i el sostre enderrocant les parets i el fals sostre. També es renova la instal·lació d’aire condicionat i calefacció i la telefonia. A més es canvien les lluminàries a llums LED i s’instal·len carrils amb nous projectors. Finalment, es mou la recepció, que s’ubicarà al costat de l’escala.

La cònsol major, Rosa Gili, ha recordat que quan el Comú d’Escaldes-Engordany recupera l’Espai Caldes es constata una manca de manteniment i la presència d’humitats a l’edifici. És davant d’això que es va adequar la coberta. Va ser en el moment de fer les obres que es va evidenciar que calia fer més canvis, que suposaven renovar les instal·lacions. La previsió és començar les obres a la tardor i tindran una durada de tres mesos.

El Consell de Comú celebrat aquest dimecres també ha servit per a aprovar l’expedient de contractació per a la concessió de la gestió i manteniment del forn incinerador del cementiri de la Plana, que expira el pròxim mes de setembre. En aquest sentit, ben aviat es traurà a concurs públic la licitació de la nova concessió que s’ha treballat amb un nou plec de bases en el qual es millora el servei i manteniment de la infraestructura. Alhora, les noves condicions són més garantistes per a les dues parts interessades, és a dir, el Comú d’Escaldes-Engordany i la concessionària.

Per últim s’ha acordat col·laborar amb Andorra Turisme en l’organització de l’esdeveniment Andorra Taste amb l’aportació de 150.000 euros, “el mateix pressupost que hem dedicat al Festival de jazz”, ha remarcat la cònsol major, Rosa Gili. El Comú hi continua apostant davant el bon resultat registrat l’any passat i tenint en compte que es tracta d’un esdeveniment que no té lloc en temporada alta.