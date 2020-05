L’escola bressol de Canillo obre aquest dimarts

L’escola bressol de Canillo tornarà a obrir aquest dimarts, 19 de maig, per donar servei a 8 famílies que l’han sol·licitat fins al moment. S’han habilitat dues aules on hi haurà 4 infants per aula amb una educadora, i hi haurà una educadora de reforç per assegurar el bon funcionament.

La reobertura de l’escola bressol ha suposat un esforç organitzatiu important ja que una part del personal són voluntaris al dispositiu dels tests massius de Canillo. En el cas que sigui necessari, si hi ha un increment de demanda per part de les famílies, a partir del mes de juny està previst poder obrir més aules per donar-hi resposta.

Les mesures que s’han adoptat d’acord amb el protocol de reobertura del Govern d’Andorra i que s’hauran de seguir tant per part de tot el personal de les escoles bressol com per les famílies són: