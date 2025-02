Les proves aportades en el cas del CBD han perjudicat el noi segons la seva mare

La mare del jove acusat, Mercedes Chamorro (AndorraDifusió)

El Tribunal Superior ha revisat el cas del CBD, que ha quedat vist per a sentència. Tal com informa aquest divendres AndorraDifusió, la defensa del noi insisteix que s’ha vulnerat la presumpció d’innocència del jove condemnat per tràfic de drogues i en reclama l’absolució. Per a la fiscalia, en canvi, s’ha de mantenir la pena de 4 anys de presó, 18 mesos ferms.

El cas ha aixecat força polseguera perquè en la vista oral en la primera instància, la fiscalia va criticar públicament la intervenció del raonador del ciutadà. També que alguns partits polítics, en referència a Andorra Endavant, haguessin presentat lleis per a regular l’ús del CBD que eren una còpia dels textos legals francesos. La mare de l’acusat també va voler demostrar que aquesta substància es venia obertament en comerços del país i creu que ha perjudicat el seu fill. Recollides per AndorraDifusió, aquestes han estat les paraules de Mercedes Chamorro, la mare de l’acusat:

“Crec que s’ha comès una injustícia i em culpo jo perquè vaig estar movent el tema per dir que a Andorra s’estava venent marihuana i crec que això ha sentat malament a Andorra. Només vull dir que el meu fill no portava marihuana”.

La defensa n’ha reclamat l’absolució perquè considera que els més de 500 grams que li van trobar eren per a ús medicinal. També creu que es va vulnerar el seu dret a la defensa. La fiscalia, per la seva banda, vol que es confirmi la condemna de 4 anys de presó, 18 mesos ferms, perquè interpreta que hi va haver tràfic de drogues.