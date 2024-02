Les AndbankGSeries 2024 tornen a l’activitat amb canvis al programa horari

El pilot Antonio Otero al volant del seu vehicle (FotoEsport)

Després d’haver d’ajornar la G3 a causa de les condicions adverses que es van registrar durant les jornades prèvies al Port d’Envalira, els organitzadors de les AndbankGSeries 2024 estan disposats a reactivar l’activitat a les seves instal·lacions, aquest dissabte (dia 10), amb la disputa del penúltim meeting del certamen andorrà de pilotatge sobre gel.

Amb tot, la gran “protagonista” de la present edició de les AndbankGSeries, és a dir la “meteo”, continua sent una complicació majúscula. Els organitzadors s’han vist obligats a esprémer fins al límit la imaginació per a poder tenir els participants competint a la pista del Circuit Andorra – Pas de la Casa.





La G3 es disputarà categoria per categoria i en tres traçats diferents

La tornada a la competició a les AndbankGSeries 2024 comportarà canvis radicals en el timing horari. Els vehicles de cadascuna de les categories disputaran de manera continuada totes les mànegues i finals del seu meeting, per a finalitzar amb el respectiu lliurament de trofeus.

Segons Alex Bercianos (Director del Circuit Andorra) és l’única opció per a poder seguir amb aquesta edició de les AndbankGSeries. Així s’expressava: “Analitzant a fons la situació, previsió climatològica i estat de la pista, l’única solució que hem valorat de manera positiva per a seguir amb la competició aquest cap de setmana ha estat programar un meeting per categories i en circuits diferents per a cadascuna. És un esforç, sobretot per l’equip de pista, que permetrà competir tots els pilots en condicions similars de la pista, a més a més es reduiran de manera considerable els “temps morts” dels equips a les instal·lacions del Port d’Envalira”.





Side by Side (SBS). Jose Roger cercarà aconseguir el tres de tres

No s’esperen sorpreses a la categoria dels buggies. Els protagonistes tornaran a delectar els presents al Circuit Andorra amb les seves espectaculars maniobres mentre que la principal incògnita serà comprovar si el campió 2022 i 2023 de la categoria, Jose Roger (Canam #1), haurà decantat la balança a favor seu, una vegada disputades les diferents mànegues del meeting.

Aleix Teixidor (al podi de la G1 i G2) i Maxime Emery (tercer a la G2) es perfilen com els principals opositors a que Roger segueixi dominant la categoria. No es pot oblidar Joan Lascorz a qui la sort va deixar de banda a la final A de la G2, ja que es va veure involucrat en un toc múltiple al primer revolt i allà es va quedar sense la possibilitat de repetir la segona posició de la G1.





Clio ICE Trophy (2RM). Fins ara, Antonio Otero l’únic a repetir en posicions de podi

Entre els pilots dels Clio Rally5 les diferències mínimes a les diferents mànegues segueixen sent el comú denominador. Tot i això, el pilot de l’equip Puzzle Motorsport, Antonio Otero, s’està mostrant com el més regular i amb els seus dos segons llocs aconseguits en els meetings disputats ostenta el lideratge provisional de la categoria.

Per darrere els pilots francesos Yannick Francisci i Charlie Fread estaran molt atents a un possible error d’Otero.





ICE Gladiators (Motos): Xavi Espanya no ho tindrà fàcil per a mantenir el lideratge provisional

La regularitat en els meetings inicials és el factor que va situar Xavi España al capdavant de la provisional dels ICE Gladiators en finalitzar la G4. Cal recordar que els motards disputen dues curses per meeting que puntuen de manera independent.

El pilot de la Federació Motociclista Andorrana (FMA) que no ha baixat del podi en aquest inici de temporada té un avantatge de 17 punts respecte al seu germà Cristian, guanyador de les dues primeres carreres, però amb problemes a les següents. Cal esmentar que Tito Rabat, dominador a la G3 i G4, es troba fora del Top5 pel fet que no va disputar la jornada inicial del campionat.

El “timing” horari mantindrà les 17:00 hores del dissabte (dia 10), perquè els participants, en aquesta ocasió els motards, iniciïn el seu meeting. A continuació serà el torn dels pilots dels SBS, per a finalitzar amb les sèries i finals dels Clio ICE Trophy.