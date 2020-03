L’Associació de Propietaris de Béns Immobles (APBI), “conscient de la responsabilitat que tenim tots” en aquesta situació de “crisi sense precedents i que afecta a tots els estaments de la nostra societat”, per intentar contribuir a pal·liar els seus efectes ha adoptat diferents recomanacions, propostes i solucions per ajudar a superar la situació. “Des del punt de vista sanitari, poc podem aportar a part d’insistir en que tothom segueixi les recomanacions de Govern i dels professionals de la salut, però des del punt de vista econòmic, creiem que si hi podem contribuir. Si les nostres recomanacions son ateses pels membres del nostre col·lectiu, siguin associats o no, podem contribuir a facilitar la supervivència de part del nostre teixit empresarial, i més concretament dels comerciants, que no ho oblidem, han estat i estan cridats a continuar sent un pilar fonamental de la nostra economia”, afirma el comunicat.

Des de l’Associació de Propietaris de Bens Immobles (APBI), “sempre hem reclamat un marc legal que estableixi una relació justa i equilibrada entre propietari i inquilí. La situació actual, amb comerços que hauran de romandre tancats per causes de força major, no és justa ni equilibrada, sobretot perquè no és responsabilitat dels comerciants el fet d’haver de tancar portes”. Per això des de l’APBI demanen als membres de l’associació i als propietaris en general que, en la mesura que els sigui possible, busquin fórmules que permetin adaptar els lloguers a la situació actual, almenys fins que la situació es normalitzi. També demanem que la resta d’actors implicats en aquest sector (proveïdors externs, bancs, consultors…) s’alineïn amb aquesta iniciativa i dintre del seu àmbit d’actuació donin facilitats al sector del comerç.

“Som conscients de que la casuística és molt variada i que no és possible trobar una fórmula única que serveixi per a tots els casos. No tots els comerciants parteixen de la mateixa situació: uns tenen més càrrega laboral que d’altres, la seva situació financera pot variar molt, el nivell d’inversió en el local i/o estocs canvia radicalment d’un negoci a l’altre. El mateix succeirà amb els arrendadors: hi ha qui té el local hipotecat i depèn de la renda per pagar el deute, hi ha qui té altres fonts d’ingressos però altres depenen d’aquests diners per viure. Que la solució hagi de ser individualitzada no ens eximeix de fer l’esforç per trobar-la. El que sí podem demanar a totes les parts implicades és que facin propostes des de l’honestedat i la transparència, posant la situació real d’ambdues parts sobre la taula, ja que aquesta és l’única manera de poder donar una millor resposta a una situació tan urgent com l’actual”, manifesta el comunicat de l’APBI.

En definitiva, des de l’APBI es fa una crida a la solidaritat amb els inquilins comerciants i a la responsabilitat davant la difícil situació. Per aquest motiu volen incentivar que es trobin solucions adaptades a cadascun dels casos dintre de les possibilitats de cadascun, que aquesta iniciativa sigui assumida també per la resta d’actors involucrats al sector, i desitgen que “un cop es superi la crisi actual això ens hagi servit per reforçar encara més els vincles de compromís i confiança en que es basen les relacions amb els nostres inquilins”.