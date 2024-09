L’Alt Pirineu i Aran comença la campanya d’immunització contra el virus respiratori sincicial en nadons

Un nadó immunitzat aquest dilluns a Tremp (Govern.cat)

Els centres d’atenció primària (CAP) de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran han començat, avui dilluns, la campanya d’immunització a nadons de fins als 6 mesos contra el virus respiratori sincicial (VRS), un virus altament contagiós que es dissemina amb les secrecions nasofaríngies de les persones infectades o mitjançant les gotes de saliva, constituint una de les principals causes d’hospitalització en infants menors de 5 anys.

A les comarques del Pirineu s’hi destinen inicialment 520 dosis de l’anticòs monoclonal Nirsevimab (65.000 a tot Catalunya) per a immunitzar els bebès nascuts entre abril i setembre d’enguany, a més dels que neixin des d’ara fins març de 2025.

Les primeres immunitzacions han tingut lloc al CAP Tremp, on Núria Gardeñes, directora de cures d’infermeria de la Gerència d’Atenció Primària i a la Comunitat Alt Pirineu-Aran, ha animat les famílies a protegir els més petits. “Al Pirineu l’any passat vam estar per sota de la mitjana de Catalunya en cobertura d’immunització contra el VRS, per això faig una crida a les famílies perquè s’impliquin en aquesta campanya. Que truquin al seu CAP i si tenen dubtes, que contactin amb el seu equip de Pediatria, que els resoldran tots els dubtes. Però és important que tots, grans i petits, ens vacunem per a prevenir malalties i evitar transmetre infeccions al nostre entorn”.

L’objectiu és protegir els nens acabats de néixer de la patologia abans que visquin la seva primera temporada del virus. De fet, el 82% dels nadons nascuts a les comarques dels Pallars, l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Vall d’Aran i la Cerdanya entre abril i setembre de 2023 van rebre immunització, xifra per sota de la mitjana catalana, que va ser del 87,8%. Gràcies a aquesta protecció que va tenir lloc l’any passat per primer cop, les hospitalitzacions per bronquiolitis en menors de 6 mesos, causades, o no, pel VRS, van disminuir al territori un 14% respecte de l’any anterior.

La campanya contra el VRS es realitza als CAP per als nadons nascuts entre abril i setembre de 2024 (les famílies rebran un SMS informatiu per a demanar cita al CAP) i en el mateix centre hospitalari (abans de l’alta) per als que neixin entre octubre de 2024 i març de 2025. L’administració serà progressiva, segons vagin naixent els infants i segons les famílies vagin demanant cita als seus CAP de referència. Es recomana aprofitar les revisions periòdiques per a sol·licitar la immunització contra el VRS.





Infecció per VRS

La incidència del VRS cursa amb un patró estacional d’octubre a març i és tan freqüent que la majoria dels infants ja s’ha infectat amb el virus aproximadament als 2 anys. El virus respiratori sincicial també pot infectar els adults.

Catalunya en aquests moments té un dels calendaris de vacunació més complets, que inclou recomanacions per a totes les etapes de la vida. Amb la inclusió de la immunització contra el VRS l’any passat, disposa d’una de les recomanacions d’immunització més avançades a nivell global.

És important recordar que les vacunes salven vides, i que es calcula que a Catalunya les vacunes de calendari cada any estalvien més de 34.000 casos de malalties i les seves complicacions. Per aquest motiu i per a obtenir la millor protecció cal garantir que els infants, adolescents i adults rebin les vacunes i immunitzacions en el moment adequat segons les recomanacions.