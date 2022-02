L’abocador de Beixalís entra en la seva fase final

El Comú de la Massana ha aprovat aquest dimecres l’adjudicació de les obres de manteniment i adequació de l’abocador de Beixalís, per un import de 283.340 euros. Durant aquest any es faran les darreres intervencions en aquest abocador, que el Comú preveu clausurar durant el segon semestre d’aquest any, com ja ha informat als ministeris d’Ordenament Territorial i Medi Ambient.

“Durant més de 17 anys s’ha evidenciat el compromís i la voluntat del Comú de la Massana de donar suport al sector de la construcció, ja que abans de l’abocador de Beixalís teníem el de Comallemple”, ha afirmat la cònsol major, Olga Molné.

Des del departament d’Obres s’ha realitzat un aprofundit anàlisi sobre possibles emplaçaments, descartant ja d’entrada la zona de Beixalís, “ja que tant els habitants de l’Aldosa com d’Anyós porten molts anys suportant les molèsties de l’elevat pas de camions per una carretera secundària amb una alta densitat de vehicles”, assegura Molné. També ha explicat que s’han descartat altres ubicacions que comportarien passar pels mateixos accessos que l’estació d’esquí, ja que aquesta activitat no és compatible amb la turística.

L’abocador de Beixalís és l’únic obert tot l’any i en els darrers mesos està rebent fins a cent-vuitanta camions diaris, que hi han d’accedir a través de la carretera secundària d’Anyós, amb la conseqüent afectació al trànsit al benestar dels veïns de la zona.

D’altra banda, en la sessió d’avui s’han aprovat diversos compromisos de despesa, inclosos en el pressuposot 2022, com són els lloguers dels terrenys dels aparcaments públics i parcs infantils (166.250 € i 166.418 €), la recollida selectiva de residus (526.818 €), el manteniment de l’enllumenat públic (212.041 €) i la subvenció a la Llar d’Infants Causes Pies (170.000 €).