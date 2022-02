La dotzena edició del Saló del Videojoc se celebrarà els propers 4, 5 i 6 de març a la sala Prat del Roure d’Escaldes-Engordany, en la que els e-Sports i la formació al voltant dels videojocs van guanyant presència.

Com ja va sent habitual a les darreres edicions, el Saló es dirigeix a un públic familiar i té com a principal objectiu ser un punt de trobada dels aficionats als videojocs.

Tot això s’ha explicat aquest dimecres a la presentació del Saló als mitjans de comunicació i que ha comptat amb la presència del director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, el rector de la Universitat d’Andorra, Miquel Nicolau, la directora de Formació al llarg de la Vida, Elisabeth Carpa, i de la responsable d’RSE d’Andorra Telecom, Inés Martí.

Després que l’any passat es va haver d’anul·lar degut a la situació sanitària provocada per la Covid-19, aquest any, i amb les mesures de seguretat sanitària que marquen els protocols de Govern, torna el Saló del Videojoc d’Andorra Telecom.

Les grans novetats d’aquesta edició comprenen, a més de les noves consoles PlayStation 5 i la XBox sèries que van sortir al mercat a finals del 2021, una zona especial per jugar a l’Among Us, un joc interactiu que s’està posant de moda arreu del món.

També els e-Sports, la realitat virtual i els simuladors de cotxes, com a principals reclams d’un saló que oferirà també breus xerrades informatives al voltant dels videojocs. En aquesta edició els visitants gaudiran de més de 80 punts de joc, 44 punts de joc simultani i més de 800 jocs diferents incloent les màquines Arcade.

Des d’Andorra Telecom, i seguint amb les activitats de responsabilitat social empresarial i en col·laboració amb ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, s’han dissenyat per dissabte 5 i diumenge 6 dos tallers al voltant dels videojocs. Ambdós tindran una durada d’uns 20 minuts, es desenvoluparan al mateix saló i, a més d’informar, volen incentivar l’intercanvi d’experiències i neguits entre els assistents.

Jordi Nadal ha celebrat que aquest any els aficionats puguin gaudir del Saló, destacant “la voluntat de la companyia perquè sigui una cita de la que gaudeixin tant les famílies com els gammers, ressaltant que, a més a més, en aquesta edició puguem aportar informació d’interès al voltant del món dels videojocs i fer-ho de la mà d’experts en la matèria”.

La Cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, s’ha mostrat “molt contenta amb aquesta nova edició del Saló i de poder ser els amfitrions en instal·lacions. Per a Escaldes-Engordany resulta ser un moment de trobada de tots aquells que gaudeixen dels videojocs i de la tecnologia”. Gili ha celebrat que l’edició d’aquest any es pugui dur a terme tenint en compte que mai com ara la població, i molt especialment la gent jove, havia tingut tanta necessitat de socialitzar-se. “La situació sanitària ens ha obligat a limitar les interaccions amb d’altres persones i ara aquest saló brinda l’oportunitat als aficionats als videojocs de trencar l’aïllament per compartir un bon moment amb altres companys”, ha remarcat.

També en aquesta edició participa la Universitat d’Andorra amb el seminari Disseny i creació de videojocs amb Unreal que es desenvoluparà en format virtual i anirà destinat als seus estudiants i als de formació professional.

El rector de la Universitat d’Andorra, Miquel Nicolau, ha indicat que aquesta és la quarta edició en què l’UdA aporta el vessant més pedagògic i formatiu al Saló del Videojoc, i que les formacions que s’organitzen tenen cada cop més demanda. Nicolau ha destacat que “el sector dels videojocs està en ple creixement i ja supera en facturació el cinema i la música junts, de manera que pot ser una sortida professional molt interessant per a molts joves del país, ja siguin homes o dones”. Per aquesta raó, l’UdA vol oferir més formacions relacionades amb la tecnologia i, en particular amb els videojocs i els e-Sports.

La formació, que tindrà lloc els dies 24 i 25 febrer, permetrà enguany endinsar-se en tot el procés de desenvolupament d’un videojoc, des de la concepció de la idea fins a la creació d’un prototip, i de conèixer el funcionament del motor de joc Unreal Engine, propietat dels creadors del popular videojoc Fortnite. A més, els estudiants que ho desitgin podran desenvolupar el seu prototip i donar-lo a conèixer al públic del Saló.

Des d’Andorra Telecom s’ha treballat per complir amb la normativa sanitària i es demana que els visitants consultin les mesures establertes al web www.andorratelecom.com

En aquest lloc web també es troba tota la informació dels tornejos així com de les xerrades formatives, per a totes les persones interessades en participar.