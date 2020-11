Els Mossos d’Esquadra sorprenen alguns motoristes d’Andorra al Parc Natural de l’alt Pirineu

Els Mossos d’Esquadra han multat fins ara nou vehicles al Parc natural de l’Alt Pirineu, alguns amb matrícula andorrana. Des d’aquest any està prohibida la circulació de vehicles motoritzats de novembre a maig. La gran afluència de vehicles motoritzats als camins del parc de l’Alt Pirineu que comuniquen les comarques de l’Alt Urgell i els Pallars amb Andorra ha portat la Generalitat a prohibir-ne la circulació de novembre a maig.

L’objectiu és no malmetre els camins les èpoques de més pluja i neu i també protegir la fauna. Tot i la prohibició, la policia catalana va enxampar aquest cap de setmana grups de motoristes, molts andorrans, que ignoraven la normativa.

Un motorista d’Andorra, José Luís Orgaz, creu que “hi ha gent que fa malbé els camins”, però ha assenyalat que “si vas prudent i per on has d’anar, és una camí que està prou marcat”.

Per la seva part, l’alcalde de Farrera, Àngel Bringué, ha explicat que “no es tracta de prohibir la circulació sinó d’una reducció durant aquesta època de l’any, en què la pluja i la neu en rodatges molt forts fan malbé les pistes”.

El problema no només són els motoristes andorrans, sinó també molts turistes del nord d’Europa que venen a aquestes zones a fer el que tenen prohibit als seus països.