La Seu: Arranjaran la vorera del cinyell verd

Aspecte que presenta alguns trams de la vorera del cinyell verd, a la Seu (Aj. la Seu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat aquesta setmana, de manera definitiva, el projecte d’arranjament de la vorera del cinyell verd. Segons informa la corporació urgellenca, la zona que serà sotmesa a millores és en el tram comprès entre el pont de la Palanca i el rocòdrom del Parc del Segre.

Aquesta vorera motiu de l’actuació presenta, actualment, un estat força deteriorat. Les obres, per tant, volen garantir la seguretat dels vianants que hi transiten. El pressupost d’execució per contracte serà de 51.683,15 euros (IVA inclòs).