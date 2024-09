FEDA recupera la xarxa elèctrica després d’un tall en la connexió amb Espanya

La seu de FEDA (FEDA)

Una incidència en la línia elèctrica d’alta tensió que connecta Andorra amb Espanya ha provocat un tall de subministrament a tot el país aquest diumenge a la tarda. El tall s’ha produït a les 18.15 hores i ha tingut una durada de 20 minuts i s’ha pogut resoldre per complet quan s’ha reconnectat la línia amb Espanya.

L’equip tècnic de FEDA s’ha activat immediatament quan s’ha produït l’incident i s’ha dirigit a l’Estació Transformadora i Repartidora de la Margineda per a poder fer la reconnexió de forma manual el més ràpidament possible. Així, en 20 minuts s’ha pogut recuperar el subministrament elèctric per complet a tot el país.

La durada d’aquesta desconnexió ha estat superior a la que es pot donar en altres ocasions quan hi ha una incidència, ja que no es disposava de la línia francesa que normalment connecta de forma automàtica. Aquesta setmana, però, la línia elèctrica que connecta amb França està desconnectada a demanda de l’operador francès per a poder-hi fer manteniments necessaris.

Aquests manteniments es fan precisament en aquesta època de l’any perquè l’activitat al país és menys elevada que en les temporades altes d’estiu i hivern. Així doncs, quant s’ha detectat l’incident, no s’ha pogut canviar la connexió a la línia francesa sinó que s’han activat els mecanismes per a recuperar la connexió amb Espanya.

La connexió s’ha hagut de fer manualment ja que la intensitat del defecte que ha tingut lloc desactiva el mecanisme de reconnexió automàtica per a protegir la seguretat de les instal·lacions.

Pel que fa a l’origen de la incidència en la línia espanyola, l’equip de FEDA està investigant les causes i farà la revisió de la línia per a poder-ho concretar al més aviat possible.