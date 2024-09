Horòscop del 23 al 29 de setembre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Seran uns dies una mica estranys amb moltes ganes de mirar endavant, però, al mateix temps, no parant de recordar el passat, quan es tenen dies així costa una mica fer net i la tendència és la de veure les coses amb una mica de recança, tristesa o enyorança. Sé que és molt difícil, però heu de mirar de buscar la part positiva de tot i recordar les coses amb alegria i, així, tot serà més fàcil, mireu d’estar acompanyats.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Us vindran al cap un munt d’idees que valen la pena i és molt interessant que mireu de portar-les a terme perquè són bones per a vosaltres. De fet us serà fàcil quasi tot i el que més fàcil tindreu serà crear coses, modelar, inventar, arreglar i trobar solucions per a tot. També val a dir que si teniu mainada seran uns bons dies per a poder estar en contacte amb ells i per a entendre’ls molt millor, feu l’esforç.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

És molt possible que en el camp de la parella les coses estiguin una mica tenses, seria important que miréssiu de suavitzar el tema, més que les paraules haureu d’utilitzar les emocions, estimeu i deixeu-vos estimar, tot anirà millor si ho feu així. Pels que no teniu parella haureu de tenir en consideració anar amb compte amb la feina, vigileu el que digueu i, sobretot a qui, ja que us pot portar malentesos.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Necessitareu estar en contacte amb els vostres germans o germanes i, sobretot, necessitareu que us expressin els sentiments i vosaltres fer-ho també. Poden ser uns dies molt intensos i al mateix temps complicats pel tema de les emocions que, normalment, és el que tots portem pitjor. Però, tot s’ha de dir, no ho passareu pas malament, tot al contrari, us sentireu molt satisfets i al mateix temps tranquils.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Ara comenceu a veure la sortida i cada vegada més a sentir-vos millor, sembla com que tot està més clar i que la gent del vostre entorn està també més disposada a que tot sigui més senzill. Ja cal que utilitzeu aquesta bona ratxa i que no deixeu passar res de llarg si ho podeu aprofitar. Per altra banda, cal que us digui que si esteu en temes d’estudis us hi haureu d’esforçar més perquè estareu molt despistats.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

La vostra gran sort serà que tindreu ganes de tirar endavant i, sobretot, d’esforçar-vos per a aconseguir el que us proposeu, ara bé, és molt important que tingueu molt clar que no tot us serà ben fàcil i que no podreu convèncer a ningú amb les paraules, o sigui que el millor que podeu fer és treballar amb les expressions per a poder arribar allà on us convingui i, de paraules, les justes, així tot serà més fàcil.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Necessitareu molt que us demostrin que us estimen, perquè estareu una mica tous, i això pot ser un problema perquè si us espereu que siguin molt efusius, serà que no, i ho assimilareu una mica malament. Estaria molt bé que canviéssiu la idea i fóssiu vosaltres els que us expresséssiu i que demostréssiu el que sentiu. Feu una mica de cas a la mare que té ganes d’estar amb vosaltres.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Tot i que sembli que tothom està en contra vostre i que no trobeu la manera que la gent us tingui en compte, no patiu, són sensacions vostres, però no estan lligades a la realitat, esteu massa al lloro de tot i aquesta atenció us pot fer pertorbar, heu de mirar d’estar més pendents del que heu de fer i parar atenció al que teniu davant del nas en cada moment, us poden passar coses per davant ben interessants.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Donareu una imatge diferent a la que teniu de costum, bàsicament semblarà que sou més madurs i que teniu les coses més clares i més situades, la veritat és que serà la imatge i prou, ja que a l’hora de fer les coses sortireu amb les mateixes idees de sempre, però què hi voleu fer? Cadascú és com és i té les seves coses. Tot s’ha de dir, també tindreu el guapo pujat i ho podeu aprofitar, que sempre va bé.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

No seran uns dies massa bons en el camp de la família i aniria molt bé que, sabent això, miréssiu de posar pau entre tots perquè, encara que vosaltres no hi estigueu embolicats, directament sereu la clau per a acabar amb les històries que s’han muntat. També us haig de dir que, a terme personal, el tema de diners sembla que té ganes d’anar més bé i la veritat és que ja us convé que la cosa tiri una mica més.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Sembla que tot té ganes de fer com les onades del mar que, ara pugen, ara baixen, i amb el que més ho notareu serà amb el tema dels diners, la cosa està en que no és pas que vagi malament i no hi ha tendències a que les coses baixin molt, tot al contrari, la cosa està en que tinguin tendències a pujar que és el que tots volem, no us desespereu pas. Amb la parella cal que hi dediqueu més estona, que ja convé.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Us fareu un tip de voltar i a cada moment hi haurà un motiu o un altre per a sortir cap a un lloc o un altre, de fet ja us anirà bé tenir que fer moviments, així estareu més distrets i tindreu més despertes les idees per a fer més coses encara. Heu de mirar de tenir una mica més de contacte amb els germans o germanes si en teniu, i si no, amb els amics més propers que us troben a faltar i no cal fer-los patir.