La promoció 56 d’agents de policia celebra la cerimònia de jurament i nomenament definitiu

Els agents de la promoció 56 en l’acte de jurament i nomenament definitiu (Policia d’Andorra)

La Policia ha celebrat aquest dijous al matí la cerimònia de jurament i nomenament definitiu dels agents de la promoció 56, que ha tingut lloc a la sala d’actes del despatx central, a l’edifici administratiu de l’Obac, a Escaldes-Engordany.

Aquesta promoció la formen 10 agents, una dona i nou homes, que han completat amb èxit la formació general inicial, basada en legislació penal, normativa administrativa, tir i tècniques d’intervenció policial, així com l’aplicació pràctica de tots els coneixements adquirits tant en el període de formació com durant l’any de prova.

L’acte ha estat presidit pel cap de Govern, Xavier Espot Zamora, la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné Soldevila, la secretària general del Govern, Ester Fenoll Garcia, i el director del Departament de Policia, Bruno Lasne Benazet.

Durant el seu parlament, el director Lasne ha encoratjat els agents a “viure aquesta professió des de la vocació de servei públic”. Així mateix, ha destacat el “gran compromís amb la societat, en defensa de la Constitució i de les lleis, i amb la protecció dels drets i les llibertats de les persones” que significa aquest acte de jurament. Una “enorme responsabilitat” que els ha demanat exercir sent fidels als valors i principis del Cos: “el rigor, la disciplina, la professionalitat, el respecte, la neutralitat, l’honestedat, la justícia, la protecció, la generositat i l’empatia”. Així mateix, el director ha volgut ressaltar que qualsevol d’aquests policies podria arribar fins a la direcció “amb implicació, afany i sacrifici”.

Per la seva part, el cap de Govern ha recalcat el “paper fonamental” que té la Policia “en qualsevol societat democràtica”, ja que “un dels pilars bàsics de l’estat de dret, democràtic i social és la seguretat”. Ha subratllat que “el principal actiu de la Policia són les persones que la integren” i per aquest motiu “des de 2017 s’han anat convocant concursos pràcticament cada any per a cobrir vacants”.

Espot també ha destacat el “compromís i el pas endavant” que s’està fent per a la “dignificació i reconeixement professional del Cos de Policia” amb, entre altres accions, l’aprovació dimecres del Reglament d’accés i promoció de la carrera professional i la intenció de recuperar una part del complement de funcions permanents.

Finalment, el cap de Govern ha recordat la importància del nou Codi deontològic, que ha d’esdevenir una eina “sempre present” en l’exercici de les seves funcions. En aquest sentit, ha animat la promoció 56 a fer-se cada dia “mereixedora de la confiança que la societat té dipositada en ella” i “a dur a terme aquesta tasca de protecció de les ciutadanes i ciutadans i de garantir l’exercici dels drets i les llibertats, així com de promoció dels valors imprescindibles per a assolir un model de convivència social, pacífic, tolerant i respectuós, accessible i inclusiu”.

Actualment, el Cos està integrat per 258 policies, 232 dels quals són homes i 26 són dones. L’any vinent es preveu una nova convocatòria de places.