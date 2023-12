Els candidats socialdemòcrates i de coalició segueixen explicant els seus programes

El número 8 de la llista massanenca, Amb Seny, Enric Garcia (PS)

Aquest dijous, 7 de desembre, a 10 dies justos per a la celebració de les eleccions comunals, les formacions amb segell socialdemòcrata o que van en coalició amb el Partit Socialdemòcrata han seguit amb els seus actes de campanya arreu de la geografia del Principat d’Andorra.

Avancem farà un pla especial per a millorar instal·lacions i embellir el Pas de la casa

Avancem (PS + Independents) aplicarà un Pla especial de millora al Pas de la Casa per a embellir el poble i dotar-lo d’una estació d’autobusos remodelada, amb marquesines suficientment grans perquè la ciutadania pugui aixoplugar-se mentre espera el bus en els dies de pluja i neu.

El candidat número 9, Christian Regalo, ha exposat aquest matí de dijous, a la localitat pasenca, que també es millorarà el manteniment del Centre Esportiu i Sociocultural, la seguretat del nou parc infantil, la higiene i la treta de neu.

Així mateix, la llista de PS + Independents proveirà un local per a la Comissió de Festes del Pas i de més pressupost i farà un camp de petanca competitiu per tal de complir amb les necessitats i els suggeriments de la ciutadania.

Avancem considera que el Pas de la Casa ha de tenir un estatus especial reconegut pel Comú i pel Govern amb més inversió i, per aquest motiu, s’aposta per desenvolupar un procés participatiu amb els veïns per tal de poder decidir el model de poble que el Pas vol i destinar les inversions adequadament.





Per Sant Julià aposta per una gestió dels residus més sostenible

“Per Sant Julià vetllarà per una gestió més sostenible dels residus amb la finalitat de protegir el medi ambient i involucrant a la ciutadania”. La candidata a cònsol menor de la llista, Carolina Caubet, ha destacat aquest matí de dijous que projectes que l’actual Comú ha impulsat “estan aturats -com són la xarxa de calor a escoles o el Centre cultural-, i que si Per Sant Julià governa es lluitarà per a establir una col·laboració entre l’administració comunal i el Govern per tal que la parròquia deixi de ser la gran oblidada”.

La número 2 de Per Sant Julià ha subratllat l’aposta per les energies renovables i la voluntat de potenciar les plaques solars a tots els centres públics i a nivell poblacional “perquè és una forma de tenir energia verda i no contaminant”. Així mateix, ha argumentat que una bona opció seria aprofitar la reforma del Centre cultural laurèdia per a posar més plaques fotovoltaiques i aprofitar millor la seva energia.

Entre altres propostes, Per Sant Julià expandirà els punts de recollida selectiva de deixalles domèstiques per a la preservació dels punts existents i amb nous punts estratègics per a facilitar als ciutadans la separació adequada dels residus. Finalment, des de la candidatura es vol fomentar la conscienciació de la gestió sostenible de residus amb campanyes educatives i la col·laboració amb empreses locals, organitzacions cíviques i altres actors per a implementar pràctiques sostenibles en aquest sentit per a aconseguir més efectivitat i una major reducció de residus.





Amb Seny vetllarà perquè l’estudi de càrrega de la parròquia de la Massana tingui en compte els consums d’aigua

Amb Seny vetllarà perquè l’estudi de càrrega que s’està realitzant tingui en compte el consum d’aigües d’alguns privats, com les estacions d’esquí, i de l’impacte del turisme de la parròquia. La voluntat és la d’analitzar els resultats d’aquestes conclusions i planificar accions que donin resposta a les necessitats en aigua com poden ser la construcció de nous dipòsits, així com el desenvolupament del mapa de distribució, la millora, renovació i desdoblament de les xarxes d’aigua i accions per a conscienciar la ciutadania de la necessitat d’estalviar aigua.

En aquest sentit, el número 8 de la llista massanenca, Enric Garcia, ha recordat que el darrer Pla d’Urbanisme de la parròquia, del 2016, ja advertia de la problemàtica de subministrament d’aigua per al 2030, fet que s’ha produït molt abans, i que per aquest motiu calen mesures de control sobre els consums perquè “no pot ser que hi hagi privats amb consums desmesurats mentre que la resta de veïns tenen restriccions”.

La candidatura que encapçala Guillem Forné aposta per revisar la xarxa actual d’aigua potable i fer un estudi d’impacte del creixement urbanístic a la parròquia per a relacionar-lo amb les necessitats i les capacitats de subministrament que pot assumir la Massana.