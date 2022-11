La Policia investiga furts amb força en vehicles i deté un home per entrar en un domicili particular

La Policia investiga presumptes furts amb força en vehicles després que aquest dimecres tres turismes que es trobaven aparcats en un pàrquing privat d’un edifici de Canillo apareguessin amb algun vidre trencat i l’interior remenat.

El Cos també informa que aquests dies s’ha detingut un home, no resident de 49 anys, per un presumpte delicte contra la intimitat i inviolabilitat del domicili. Se l’identifica i localitza després que una persona alertés que l’home havia entrat a casa seva mentre ella era dins.

També s’ha detingut dues persones en controls a la frontera del riu Runer per introduir estupefaents al país. La primera és una dona no resident de 42 anys que va ser arrestada dimarts amb una pastilla d’èxtasi. La segona es tracta d’una altra dona no resident de 23 anys detinguda dimecres amb 0,5 grams de cocaïna.

Quant a les alcoholèmies, la matinada de dijous es va arrestar dos homes, veïns de les valls, de 41 i 36 anys d’edat, amb taxes d’alcohol per litre de sang d’1,66 i 1,63 respectivament.

Aquesta setmana la Policia ha detingut dos homes més per conduir amb el permís retirat. Un d’ells, veí del Principat, de 36 anys, va ser arrestat a les 00.23 h de dimecres. En un inici, va fer cas omís del control policial, però es va acabar aturant poc després. El segon, veí d’Andorra, de 28 anys, ha estat detingut a les 00.45 h d’aquest divendres.

Aquest mateix divendres a les 10.50 h s’ha detingut un altre home, resident temporal, de 33 anys, per un presumpte delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic per presentar documentació falsa al servei d’Immigració.