Pimec (Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya) ha xifrat en 220 milions d’euros les pèrdues que suposarà per a les pimes la suspensió del Mobile World Congress (MWC) de 2020 pel coronavirus.

Segons la patronal catalana, els sectors especialment afectats són l’hostaleria, la restauració, el comerç, els serveis de mobilitat i les tecnològiques, tal com informa EFE.

L’entitat ha lamentat la cancel·lació del congrés aquest any per les conseqüències econòmiques que suposa per a les empreses. No obstant això, la patronal ha mostrat el seu suport a la junta de la GSMA, l’entitat organitzadora del Mobile, davant la “difícil i excepcional decisió” que ha hagut de prendre arran de la preocupació i la por global pel brot de coronavirus.

Donada la rellevància econòmica mundial de la Xina i el fet que Catalunya és la comunitat autònoma que encapçala les relacions amb aquest país, Pimec ha fet un conjunt de recomanacions per a les empreses davant el coronavirus i ha reiterat la seva confiança en la gestió d’aquest fenomen per part de les autoritats sanitàries competents.