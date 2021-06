La ‘Nit Blanca Jove’ inaugura el programa d’oci Insomni, d’oci juvenil de l’Alt Urgell

El pròxim dijous 1 de juliol s’obrirà oficialment Insomni, el programa d’activitats d’oci alternatiu per a joves a la Seu d’Urgell i comarca, amb la celebració d’una ‘Nit Blanca Jove’ que tindrà lloc al recinte de la piscina municipal de la capital alturgellenca, a partir de les vuit del vespre i fins a la mitjanit.

Joan Llobera, regidor de Joventut de l’Ajuntament urgellenc, manifesta al respecte que “pel pròxim 1 de juliol ens fa molta il·lusió inaugurar oficialment el programa Insomni d’estiu amb l’activitat de Nit Blanca Jove, que farem a la piscina municipal amb artistes locals i amb la possibilitat de poder sopar a la piscina a càrrec del bar del poliesportiu”.

Aquesta Nit Blanca Jove, organitzada per l’associació Pirineus Creatius amb el suport de la Comissió Europea i projectes de Solidaritat, i amb la col·laboració de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, vol ser un espai d’expressió artística, on tothom pugui compartir el seu art i gaudir-ne. Per això, comptarà amb música en viu amb la participació de diferents grups musicals de joves artistes i un sopar a la fresca.

Els grups que hi actuaran són: Cyan @cyangrup, format per la Paula, la Irene, el Marc, l’Aleix i l’Àngel, que interpreten versions de temazos de música Pop, R&B i funk; LOOKMOM @lookmom.band, amb Rob i Aleix, que porten rock pirinenc; Trio Nilo @trionilo, amb l’Ernest, el Tomàs i el Kike, un ancoratge al jazz i a la tradició.

A més a més, el bar del poliesportiu oferirà l’opció de poder sopar a la fresca a la terrassa de la piscina municipal. Es podrà escollir entre pa amb tomàquet i botifarrada o torrades amb escalivada, per un preu de 4,50 € per persona. A més d’un tast de Kombutxa, una alternativa saludable als refrescos tradicionals.

Els i les joves també hi trobaran una altra activitat, l’Art & music en situ, una proposta que permet experimentar amb els colors de la música per elaborar un mural col·lectiu de pintura.

Per assistir a la Nit Blanca Jove cal portar banyador, tovallola per qui vulgui mirar els concerts des de la gespa. També es disposarà de cadires per a qui no vulgui asseure’s a la gespa. El preu de l’entrada és de 5 euros, sopar a part. Per reservar-les cal fer-ho al web: www.pirineuscreatius.org

Per a més informació es pot trucar a l’Oficina Jove, al 973355608 o bé enviant un missatge de WhatsApp al 607866902.