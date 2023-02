La “majoria” dona suport al Pressupost 2023 que destina el 25% d’inversions a habitatge

Ferran Costa, del Grup Parlamentari Independent durant la intervenció de pressupostos (GPI)

La majoria parlamentària (Demòcrates, Independent i Ciutadans Compromesos) ha votat favorablement al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2023, en la darrera sessió de Consell General de la VIII Legislatura que s’ha celebrat aquest dimarts, 31 de gener, a la tarda.

El Pressupost aprovat, segons indica la “majoria” permetrà fer front de manera decidida a la problemàtica d’accés a l’habitatge. De fet, més d’una quarta part del capítol d’inversions, en concret un 25,69%, es destinarà a mesures com la construcció de l’edifici d’habitatges de lloguer assequible de la Borda Nova, o l’adquisició i lloguer d’edificis per a destinar-los al mercat de lloguer a preus competitius. A més, cal sumar que els comptes preveuen destinar 10 milions d’euros al fons públicoprivat, que també ha de facilitar que més immobles s’ofereixin al mercat de lloguer a preu assequible.

En polítiques socials, en manifestacions de la coalició, el Pressupost contempla partides per a l’augment de les pensions de solidaritat i les de jubilació inferiors als 2.600 euros d’acord amb l’IPC (+7,1%); augmenta els recursos per a acompanyar a les famílies en cas de dificultats econòmiques i manté les beques estudi. Pel que fa a la mobilitat sostenible, aquest any es mantindrà la gratuïtat de les línies de bus nacionals, destinant-hi una partida global de 9,7 milions.

“La bona gestió econòmica realitzada pel Govern ha permès que els comptes de l’Estat per a l’any 2023 redueixin el dèficit per sota del que marca la Regla d’Or (Llei de Sostenibilitat de les Finances Públiques) i, per tant, el Pressupost torna a tenir caràcter ordinari després de dos anys marcats per la pandèmia”, argumenten des de la majoria.

A tot això, cal sumar que el creixement de l’economia andorrana al llarg del darrer any ha superat les expectatives inicials i ha permès tancar l’any 2022 amb un superàvit de més de 60 milions d’euros, dels quals 30 milions es destinaran a la reducció del deute, 15 milions a recapitalitzar FEDA -que ha tingut un paper determinant en la contenció dels preus que paguen les llars per l’electricitat-, i 15 milions dels quals podrà disposar el Govern per a fer polítiques en benefici de la ciutadania en els pròxims exercicis, sense necessitat d’incórrer en augment de deute.

Durant la seva intervenció, Carles Enseñat, president del Grup Parlamentari Demòcrata, ha ressaltat que, per sobre de tot, el Pressupost “afronta la problemàtica de l’habitatge i del poder adquisitiu de manera decidida”. I ho fa amb una situació sanejada, “fruit d’una gestió rigorosa i responsable de les finances de l’Estat”, les quals es troben en una situació “fins i tot millor que abans de la pandèmia, amb una recuperació del nivell d’endeutament i un Estat més sòlid i resilient davant possibles escenaris d’incertesa”. Enseñat ha afegit que en la majoria dels indicadors, “els ingressos de l’Estat creixen a més velocitat que al 2019”. De fet, la previsió de creixement del PIB pel 2022 és del 15% -dels més elevats d’Europa-, ha recordat el president Demòcrata.

Per la seva banda, Ferran Costa, president del Grup Parlamentari Independent, ha incidit en el fet que “l’evolució econòmica i la bona gestió del Govern han permès acabar el 2022 amb un superàvit de 60 milions” i ha remarcat que això és molt positiu, ja que “la millor manera de garantir l’estat del benestar és assegurar l’estabilitat i la bona salut de les finances públiques”. A més, Costa ha definit el Pressupost per aquest any com a “prudent, equilibrat i conservador” i amb “més recursos per al benestar de la nostra ciutadania, que és el nostre principal objectiu”.

Finalment, Carles Naudi d’Areny-Plandolit, president del Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos, ha emfatitzat que el pressupost pel 2023 “s’ajusta als Objectius de Desenvolupament Sostenible i fa clares apostes pel nostre desenclavament, millorant les connexions de la carretera amb França, invertint en l’heliport nacional i millorant les connexions de l’aeroport Andorra-La Seu”. També ha subratllat l’aposta per la mobilitat interna, amb el desviament de la Massana, i la inversió per al transport públic gratuït.

La darrera sessió de Consell General de la VIII Legislatura també ha servit per a aprovar quatre convenis internacionals, com és el cas dels convenis de no doble imposició (CDI) amb la República Txeca i el Principat de Mònaco, l’Acord marc amb el Banc Europeu d’Inversions perquè pugui desenvolupar activitat a Andorra i l’adhesió del país a l’Acord relatiu a l’adopció de reglament tècnics harmonitzats de les Nacions Unides aplicables als vehicles i als equipaments i les peces que s’hi poden muntar i utilitzar.