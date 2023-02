Terceravia demana un pla de consolidació fiscal a mig termini per a mitigar els efectes de l’endeutament

Josep Pintat, de Terceravia, intervenint al Consell General (Terceravia)

El grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents ha votat en contra del Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2023, durant la sessió ordinària d’aquest dimarts del Consell General, la qual serà el darrer ple de la Legislatura. El president del grup parlamentari, Josep Pintat, ha recordat que “des de Terceravia, durant el debat de l’esmena a la totalitat, vam proposar i tornem a recordar que cal definir amb rigor i sense demora un pla de consolidació fiscal a mig termini, i així mitigar els efectes de l’endeutament generat per la pandèmia. I també cal un marc tributari clar, és necessari i bàsic per a afrontar els reptes, no només dels tipus nominals, sinó dels reals”.

Josep Pintat també ha criticat que el pressupost està descontextualitzat. “La recuperació econòmica és de rebot, el que tocava era reconduir aquest endeutament, ja que l’Estat disposa de més ingressos. El pressupost no pot obviar els compromisos contrets i encomanar-ho tot a l’evolució dels ingressos”.

El president del grup parlamentari ha alertat durant el seu discurs que “els reptes de futur de l’acord amb la Unió Europea, el que significa entrar al mercat interior, comportaran exigències en política pressupostària i supervisió econòmica. Aquests escenaris prenen forma i mereixen reflexió. Des de Terceravia creiem que les relacions amb la Unió Europea són essencials, però prevenir és necessari.”

Josep Pintat ha dedicat els darrers minuts de la seva intervenció a fer un balanç de la legislatura:

“Acaba la Legislatura que passarà a la història. Serà la Legislatura de la Covid-19, de l’angoixa i del neguit de tot un país. Serà recordada amb noms propis, els noms de les persones que ens han deixat per la pandèmia i que avui tenim molt presents”.

En tot cas, ha afegit Pintat, “d’aquesta situació em quedo amb un clar punt de partida: la unió va fer possible sortir-nos-en, amb la col·laboració de les Síndiques Generals, dels presidents dels grups parlamentaris, amb els consellers i les conselleres generals, amb les i els ministres i, especialment, amb el Cap de Govern, així com amb els serveis de la casa i de l’Estat. Tots vam fer possible resoldre o afrontar una situació molt problemàtica i mai viscuda”.

Per acabar, Josep Pintat manifestava que “això va ser possible perquè tots tenim les nostres especificitats, però s’ha de reconèixer que quan ens hi posem, ens entenem. En tot cas, vull finalitzar dient que totes les propostes que fa i faci Terceravia en el futur inclouran aquest principi, la unió de base, perquè el país i els ciutadans s’ho mereixen”.