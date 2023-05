La garsa més fallera… i “mangui”

La garsa fallera (petcungcuatoi, a TikTok)

Les garses! Què hem de dir de les garses? La veritat és que fan el seu paper dins l’ecosistema de la natura malgrat, tot sovint, tenen una mala reputació. Com a aus són boniques, negres i blanques, però també amb tons brillants. Plàsticament són molt vistoses. A més, s’adapten als entorns més o menys urbans, la qual cosa fa que siguin ben fàcils de veure.

Tornant a la seva reputació, és cert que tenen l’etiqueta de ser una mica “lladres”. Són molt espavilades i, un, no es pot descuidar perquè, a la mínima, se t’emporta l’entrepà, un objecte lluent o, fins i tot, una cigarreta. Sí, Sí! N’hi ha alguna que és capaç de “xoriçar” una cigarreta, però, no per a fumar, sinó que per a fer la “cremà” d’una falla. Play al vídeo -curtet- i sortireu de dubtes.





Vídeo capturat al TikTok, al compte petcungcuatoi