El Zoo del Pirineu rescata una guineu òrfena

El cadell de guineu que ha acollit el Zoo del Pirineu fins a la seva recuperació (Zoo del Pirineu)

El dia 4 de maig l’equip del Zoo del Pirineu es va traslladar a Balaguer per a acollir una petita guineu que va ser trobada al mig de la carretera. La veterinària del centre va determinar que la femella va perdre la seva mare a l’edat d’uns escassos 13 dies i que va passar uns 2 a 3 dies sola fins que va ser trobada al mig de la carretera.

La guineu va superar la part crítica i té una bona prognosi per a tornar a la natura. Està previst alliberar la guineu, una vegada aprengui a vetllar per ella sola, en un espai on la caça de guineus no està permesa degut a la seva important tasca en el control de la sobrepoblació de conills. Els visitants del zoo no poden veure aquesta petita cria, ja que és d’una vital importància que la guineu creixi amb el mínim contacte possible amb humans per a evitar que s’humanitzi.

Stania Kuspertova, responsable del centre, vol destacar que, tot i que la guineu té una visibilitat mediàtica superior als altres animals que acudeixen al centre de rescat al nord de la comarca del Solsonès, a Odèn, tots els animals són tractats amb la mateixa responsabilitat i cura.