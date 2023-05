A quina edat s’aconsella comprar un mòbil als fills

Infants utilitzant el mòbil (Getty images)

En general, es recomana que els nens no tinguin un telèfon mòbil fins que siguin prou madurs i responsables per a utilitzar-lo adequadament. Això sol ser a partir dels dotze anys, encara que pot variar segons el nen i les seves circumstàncies, com pot ser la necessitat de comunicar-se en moments específics: trasllats a l’escola, activitats extracurriculars o durant el temps que hagi d’estar lluny dels pares pels motius que siguin.

Si decideixes comprar un telèfon mòbil per al teu fill, és important establir regles clares sobre el seu ús i monitorar la seva activitat en línia. Assegura’t que el teu fill entengui els perills potencials de les xarxes socials i altres llocs web, i considera instal·lar programari de control parental per a ajudar a protegir-lo de contingut inapropiat.





Aquests són els consells bàsics que has de tenir en compte abans de lliurar-li el mòbil al teu fill:

Estableix límits horaris: Parla amb el teu fill sobre quant temps pot usar-ho cada dia, quines aplicacions pot descarregar, quins llocs web pot visitar, i quin és el comportament que s’espera d’ell mentre l’usa.

Tria el model adequat: Considera les necessitats particulars i la seva edat en triar un mòbil. Si és molt jove, potser un model bàsic és suficient. Si és adolescent, un model més avançat amb més funcions pot ser una millor opció.

Estableix restriccions de seguretat perquè no pugui descarregar-se o visitar contingut inapropiat.

Planifica la despesa: Tingues en compte que el mòbil no sols té un cost inicial, sinó que també té costos continus, com els plans de dades.

Ensenya al teu fill sobre els perills de compartir fotos i informació personal amb desconeguts.

Monitora l’ús del mòbil: Fes un seguiment de l’ús que li dona al mòbil per a assegurar-te que està seguint les pautes establertes.