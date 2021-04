La Fundació ONCA organitza per segona vegada el cicle d’estiu ON-Carrer

La Fundació ONCA organitza, per segona vegada, el cicle de música d’estiu anomenat ON-CARRER, que es durà a terme els mesos de juliol i agost sota el lema, La música surt al carrer.

Segons Albert Gumí, comissari de la Fundació ONCA, “després de l’èxit aconseguit en la primera edició, la Fundació ONCA organitza per segona vegada, el cicle ON-CARRER que obra les portes i les finestres de l’art durant l’estiu. És un cicle per gaudir de la música al carrer que prioritza els artistes del país i els músics vinculats a la FONCA. Una proposta oberta a tothom i per a tothom que té com a objectiu col·laborar en la dinamització de l’activitat cultural del nostre país i apropar l’art i la cultura a la nostra societat”.

Els set comuns del Principat d’Andorra s’han afegit de nou en aquesta edició, i el cicle començarà la setmana del 12 de juliol a Encamp. El dia 21 de juliol es durà a terme a Ordino i la setmana del 26 de juliol serà el torn de la Massana. El cicle continuarà la setmana del 2 d’agost a Canillo, seguit d’Escaldes-Engordany que es programarà la setmana del 9 d’agost. Andorra la Vella serà protagonista la setmana del 16 d’agost i el cicle finalitzarà a Sant Julià de Lòria, la setmana del 23 d’agost.

ONCARRER estarà format per 26 actuacions amb una durada de seixanta minuts en total, a l’aire lliure, en espais pensats i adequats a cada proposta artística. De marcat caràcter musical, pot comptar, també, amb la participació d’altres disciplines com la dansa i el teatre, i és obert a diferents gèneres com el clàssic, el rock, el jazz, la bossa nova, la música electrònica, la cançó d’autor, el blues, el klezmer, els boleros, el swing, les bandes sonores, la música tradicional o el flamenc.

Hi són convidats tots els artistes (músics, cantants, ballarins, actors, etc.) que hi vulguin participar, tenint en compte que la formació ha de ser d’un màxim de tres components, tot i que es prioritzaran els solos i els duets. El gènere musical és obert i també hi podran participar artistes d’arts escèniques, sempre i quan estiguin vinculats amb música en viu. Les actuacions seran en acústic.

Per poder participar, cada artista o grup artístic ha de presentar la seva proposta indicant el títol, el programa, un breu comentari, dades dels artistes, així com la disponibilitat pels mesos de juliol i agost. La informació s’ha de presentar abans del 26 d’abril de 2021 al correu electrònic de l’equip de producció de la Fundació ONCA, produccioonca@gmail.com. De totes les propostes rebudes es farà una selecció prioritzant els grups i artistes que no hagin participat en la primera edició, així com la participació del màxim d’interessats per l’edició 2021. Es tancarà un calendari que serà presentat oportunament.