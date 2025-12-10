La Creu Roja Andorrana i CityXerpa uneixen forces perquè cap família es quedi sense Nadal

La Creu Roja Andorrana i CityXerpa impulsen novament una campanya de recollida de productes d’alimentació i d’higiene bàsica destinada a la Botiga Solidària. La iniciativa, emmarcada en les festes de Nadal i Cap d’Any, té com a objectiu reforçar el suport a les famílies en situació de vulnerabilitat i garantir que puguin afrontar aquestes dates amb més seguretat i dignitat.
La campanya posa a l’abast de la ciutadania un catàleg de productes de primera necessitat –com pasta, arròs, oli, llegums, llet, productes d’higiene personal i de neteja–, així com alguns aliments típics de Nadal. D’aquesta manera, es vol alleugerir la càrrega econòmica de moltes llars i, alhora, oferir l’oportunitat de gaudir d’uns àpats més complets durant les festes.
Per a participar en la campanya, només cal accedir a l’aplicació de CityXerpa i obrir la categoria “Donacions”. Des d’allà, les persones usuàries poden seleccionar els productes que volen donar i finalitzar el procés com si es tractés d’una comanda habitual. L’adreça indicada en acabar la “compra” no es té en compte, ja que tots els productes recollits es gestionen de manera centralitzada. CityXerpa agruparà totes les aportacions i coordinarà el lliurament amb la Creu Roja Andorrana, que rebrà els productes a la Botiga Solidària entre els dies 22 i 23 de desembre.
A través d’aquest sistema, la plataforma tecnològica i la capacitat logística de CityXerpa es posen al servei de la solidaritat, fet que facilita que qualsevol persona pugui col·laborar amb només uns quants clics des del mòbil.
La col·laboració amb CityXerpa permet, un any més, acostar aquesta solidaritat al dia a dia de les persones usuàries, integrant-la en un entorn digital i proper, i demostrant que la tecnologia pot ser també una eina clau de suport social. La Creu Roja Andorrana expressa el seu agraïment a CityXerpa per la seva valuosa col·laboració, així com a tots els ciutadans que, amb la seva generositat, fan possible aquesta recollida de productes imprescindibles perquè tothom pugui gaudir d’unes festes amb dignitat i alegria.