A la venda les entrades de la Copa del Món d’esquí Andorra 2026

El Comitè Organitzador de la Copa del Món femenina d’esquí alpí Andorra 2026 ha posat a la venda, aquest migdia de dimecres, les entrades de l’esdeveniment que tindrà lloc els dies 28 de febrer i 1 de març a Grandvalira. Els tiquets, que ja es poden adquirir des de https://events.grandvalira.com/ca/worldcupandorra/entrades, permeten reservar seient a les graderies durant els dies de cursa. Aquesta plaça donarà accés a gaudir amb comoditat de l’espectacle que oferiran les millors corredores del món, i a viure un ambient memorable a partir de les accions d’animació a la zona de grades.
El preu per a assistir a les proves de velocitat, que se celebraran a la pista Àliga del sector El Tarter, és de 10 euros per dia. Els infants fins a 12 anys tindran accés gratuït. De 0 a 3 anys no cal reservar entrada. En canvi, és necessari fer la reserva per als infants de 3 a 12 anys, ja que ocuparan seient.
Un espectacle esportiu accessible per a tothom
Amb l’objectiu de garantir un accés inclusiu, l’organització habilita un nombre limitat de places diàries per a persones amb diversitat funcional. A través de la plataforma, es poden adquirir entrades destinades a usuaris de cadira de rodes. Per a altres necessitats d’accessibilitat, les persones interessades podran contactar amb l’organització mitjançant el correu electrònic acces4all@setap365.com. Un cop rebuda la sol·licitud, es facilitarà informació sobre la ubicació, els accessos, l’assignació de plaça i qualsevol requisit específic. Aquestes entrades són gratuïtes i únicament es poden obtenir via sol·licitud prèvia per correu electrònic.
Fons recaptats amb finalitat solidària
Com en les darreres edicions de la Copa del Món, l’organització reafirma el seu compromís social destinant el 25% de la recaptació de cada entrada a l’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra (ATIDA), una entitat sense ànim de lucre que dona suport a les persones trasplantades i promou la donació d’òrgans. Els fons obtinguts es destinaran a accions de sensibilització sobre la importància de la donació d’òrgans a Andorra.