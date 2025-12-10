El Parc Natural del Cadí-Moixeró suma les primeres empreses adherides a la Carta Europea de Turisme Sostenible

El Parc Natural del Cadí-Moixeró ha atorgat les acreditacions a les primeres empreses adherides a la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS). Aquest reconeixement europeu certifica el seu compromís amb la sostenibilitat, la conservació del patrimoni natural i el desenvolupament local. La CETS és un sistema de treball creat i avalat per la Federació EUROPARC, organització que reuneix espais naturals protegits de diferents països d’Europa.
De manera voluntària, conjunta i participada, la CETS orienta els gestors dels espais naturals protegits i les entitats i empreses turístiques en la definició d’estratègies encaminades a compatibilitzar l’activitat turística amb el desenvolupament socioeconòmic local i la conservació dels valors naturals i culturals.
En total s’han acreditat sis empreses, quatre a l’Alt Berguedà i dues a la Cerdanya. Es tracta de Bauma de les Deveses (productora local), Pedratour (empresa d’activitats i oficina de turisme), Cuiol Nature (empresa d’activitats) i Rústic Vilella (allotjament turístic), Cerdanya Viva (allotjament turístic amb activitats) i Penyes Altes (empresa d’activitats).
Per a sumar-se a la CETS, les empreses han participat en un projecte pilot per a analitzar la seva activitat i definir un pla d’accions concretes que desenvoluparan durant els pròxims tres anys. Aquest pla se centra a millorar la seva oferta i la connexió amb l’espai natural protegit i incrementar el seu comportament ambiental, així com donar suport al desenvolupament local i a la conservació del patrimoni.
Les empreses que passen a formar part de la CETS, a més de comptar amb el reconeixement europeu, gaudeixen d’assessorament tècnic, connexió amb altres empreses i espais protegits, visibilitat en canals oficials, descomptes en marques de l’Agència Catalana de Turisme i un posicionament estratègic com a referents en turisme sostenible, entre altres. Així mateix, la seva implicació aporta valor al territori, contribuint a conservar la biodiversitat, reforçant l’economia local i ajudant a sensibilitzar els visitants sobre la importància del turisme responsable.
D’altra banda, la CETS fomenta el treball en xarxa entre les empreses acreditades i el territori, creant sinergies que impulsen projectes conjunts, reforcen l’economia local i milloren l’experiència turística de manera sostenible.
Des del Parc Natural del Cadí-Moixeró ja estan treballant per a sumar més empreses i s’han mostrat convençuts que aquestes primeres acreditacions són un primer pas d’un camí compartit per a fer del turisme una eina que regenera el territori i enforteix la comunitat local.