El TIM Zero Vòlei XP i el TIM One Vòlei XP impulsen el creixement del vòlei a Andorra amb una participació femenina rècord

Presentació de les dues competicions esportives de vòlei (FAVB)

Escaldes-Engordany ha estat l’escenari, aquest divendres, de la presentació del TIM Zero Vòlei XP i el TIM One Vòlei XP, dues cites que situen Andorra com a referent esportiu internacional gràcies a la seva aposta pel vòlei base i la promoció de la pràctica femenina. Organitzats per l’empresa TIM amb la col·laboració de la Federació Andorrana de Voleibol, el Govern d’Andorra i els diferents comuns, els esdeveniments reuniran enguany 279 equips, xifra que suposa un increment del 38% respecte a l’any anterior.

Destaca especialment la participació femenina, que ha crescut fins a un 42% i confirma el compromís per la igualtat d’oportunitats en l’esport. Pel que fa a la representació local, un total de 17 equips andorrans participaran en aquesta edició, reforçant el vincle entre el TIM i el teixit esportiu del país.

Durant l’acte, Manel Casas, responsable de TIM, ha subratllat la dimensió que ha assolit el torneig: “És un orgull veure com cada any creixem i aconseguim que Andorra sigui un punt de trobada esportiu i familiar, especialment amb més presència femenina, que és una fita prioritària.” En la mateixa línia, Xavier Folguera, president de la Federació Andorrana de Voleibol, ha posat en valor el rol del TIM com a final de temporada: “Per a molts equips del país és la gran festa del vòlei indoor, i també una plataforma perquè puguin donar el salt al vòlei platja els mesos vinents.”

La consellera d’Esports d’Escaldes-Engordany, Laura López, ha destacat l’impacte positiu del torneig per a la parròquia: “Ens enorgulleix poder acollir un esdeveniment que fomenta l’esport de base i que aprofita les millores en les nostres instal·lacions per a oferir la millor experiència a esportistes i públic.” Per la seva banda, Alain Cabanes, secretari d’Estat d’Esports, ha remarcat l’aposta estratègica del TIM: “És un projecte consolidat que potencia la participació, especialment de les noies, i que posiciona Andorra com a destinació de turisme esportiu de qualitat.”

Els dos tornejos es disputaran en 9 instal·lacions esportives arreu del Principat, amb un calendari intens que preveu prop de 498 partits i la mobilització de 500 voluntaris. A més, es calcula un impacte superior a les 15.000 pernoctacions entre esportistes, acompanyants i públic, consolidant l’esdeveniment com un motor per a l’economia local i el posicionament turístic del país.