La Biblioteca Sant Agustí de la Seu estrena l’exposició ‘Històries i Camins’, cedida per l’IDAPA

Il·lustració de l’exposició ‘Històries i camins’ (IDAPA)

La Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell estrenarà, just després de la pausa de Setmana Santa, l’exposició ‘Històries i Camins’. L’acte inaugural tindrà lloc aquest dimarts, 11 d’abril, a les 7 del vespre i inclourà una xerrada sobre les trementinàires, a càrrec d’Isidre Domenjó, tècnic de Cultura del Consell Comarcal de l’Alt Urgell i president de l’Associació Llibre del Pirineu. Tot seguit, hi haurà una lectura dramatitzada del text que acompanya el camí de l’Alt Urgell.

Aquesta nova mostra, que proposa un passeig literari per camins del Pirineu basada en les seves històries particulars, és itinerant i ha estat cedida per l’Institut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA). Es podrà veure al centre de lectura urgellenc fins al 10 de juny. L’horari de visites serà els dilluns a la tarda (15.30-20.00 h), de dimarts a divendres tant al matí com a la tarda (10.00-13.00 i 15.30-20.00 h) i els dissabtes al matí (9.30-14.00 h).

A més a l’IDAPA, l’exposició té la col·laboració de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i la Xarxa de Biblioteques Públiques de Catalunya.