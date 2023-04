Peramola: A punt de finalitzar el termini per a presentar treballs al IX Premi Guillem de Belibasta de narracions breus

Escrivint un relat amb una màquina antiga (rawpixel / freepik)

Aquest dimarts, 11 d’abril, finalitza a Peramola (Alt Urgell) el termini per a presentar treballs al IX Premi Guillem de Belibasta de narracions breus ambientades al medi rural o natural, organitzat per l’Associació Cultural i Festiva de Tragó. Els originals s’han d’enviar al correu premibelibasta@gmail.com. Hi ha de constar el títol i, en un arxiu a part, el títol, el nom de l’autor/a, el seu DNI i la seva adreça i telèfon de contacte.

El mes de juny es publicarà, al web www.afict.cat, els noms dels 9 finalistes. L’acte de lliurament de premis del certamen es farà el dijous de Festa Major de Tragó, que se sol escaure amb el primer dijous d’agost. Són uns dies en què hi ha força ambient i el poble ja està guarnit per a celebrar totes les activitats, la qual cosa permet donar un ambient més festiu a l’acte.